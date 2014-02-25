poisk3В поселке Макат Макатского района Атырауской области продолжаются поиски пропавшего в воскресенье ребёнка, сообщает корреспондент портала «Мой ГОРОД». Сообщение о пропаже семилетнего мальчика поступило в воскресенье, 23 февраля. Вчера, 24 февраля, для поиска мальчика в воздух был поднят вертолет Казавиаспаса. Для зоны поиска была определена территория в радиусе двадцати километров от населенного  пункта. Целый день облета результатов не дал. Сегодня,25 февраля, поиски продолжились, но уже силами наземных групп районного отдела по ЧС, сообщил корреспонденту портала "Мой ГОРОД" руководитель областного ДЧС Болатбек ОМАРОВ. В департаменте по ЧС предполагают, что ребенок мог и не покидать пределов поселка, поэтому будет обследована территория поселка, а также прилегающая территория.