Иллюстративное фото с сайта adi19.ru Иллюстративное фото с сайта adi19.ru Об этом сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". В районный суд обратилась хозяйка магазина с исковым заявлением о взыскании долга. Ее постоянные покупатели еще два года назад приобрели продукты питания в долг под расписку на сумму более 40 тысяч тенге. Однако неоднократные требования продавца оплатить долг ответчики игнорируют. А теперь и вовсе переехали в соседний поселок. В суде ответчики признали иск полностью и пояснили суду, что в связи с финансовыми затруднениями не могли оплатить долг. Суд удовлетворил иск полностью и взыскал с ответчиков в пользу истца сумму долга, госпошлину и судебные расходы. Решение суда еще не вступило в законную силу. Айдар БАЙЖАНОВ