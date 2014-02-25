Фото с сайта gipoteza.net Фото с сайта gipoteza.net Лидер националистической партии "Свобода" Олег Тягнибок опасается военного вторжения России в Севастополь. Об этом, как передает "РБК-Украина", он заявил 24 февраля в Верховной Раде. "Мы получили информацию о том, что к Севастополю уже подтягиваются военные силы России. В частности, корабли морской пехоты", — подчеркнул он. Тягнибок также сообщил, что, по последним данным, объявленный новыми властями в розыск президент Виктор Янукович находится в Севастополе. "Поэтому такое вторжение РФ может быть осуществлено с целью поддержки Януковича. Но это может быть началом войны с Россией", — резюмировал депутат. Тягнибок предлагает приостановить трансляцию некоторых телеканалов, в частности, российских, передает РИА Новости. "Мы предлагаем рассмотреть законопроект о временной приостановке трансляции и ретрансляции некоторых телерадиопрограмм, в первую очередь, речь идет о некоторых российских телевизионных каналах", - сказал Тягнибок на заседании согласительного совета парламента в понедельник. Свое предложение он объяснил тем, что, по его мнению, ряд телеканалов "извращенно и искаженно демонстрируют то, что сейчас происходит на Украине". Отметим, ранее в стране отменили закон о региональном статусе русского языка. Масштабные уличные беспорядки возобновились в Киеве 18 февраля. Агрессивно настроенная толпа пыталась подойти к парламенту Украины, радикалы врывались в здания в центре Киева, жгли автомобильные покрышки, бросали камни и коктейли с зажигательной смесью в милиционеров. В результате беспорядков погибли более 80 человек, пострадали около 700 человек.