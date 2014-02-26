Фото с сайта mln.kz Фото с сайта mln.kz Поднимать нефтегазовый сектор Казахстана, как, впрочем, и любую другую отрасль, должны профессиональные кадры. В компетентности кадровой политики нефтегазовой сферы Премьер-министр усомнился, передает корреспондент BNews.kz. Сегодня АО НК "КазМунайГаз" провел расширенного заседание по итогам минувшего года и планам на текущий. В ходе завершительного выступления глава Кабмина Серик Ахметов обратил внимание нефтяников на проблему кадровой политики. - Один из проблемных вопросов - это, конечно же, вопрос отсутствия специалистов с соответствующей квалификацией на казахстанском рынке труда. Почему и многие иностранные компании выходят в правительство, министерства, акиматы, с тем, чтобы увеличивать квоты к завозу иностранной рабочей силы, иностранных специалистов. Опять-таки, вся проблема в том, что мы никак не можем на среднем и средне-специальном уровне подготовить специалистов, - посетовал премьер-министр. - Если вы не сможете готовить специалистов, мы развитие экономики и наших предприятий останавливать не будем. Тогда мы "откроем ворота" с последствиями, имейте это ввиду. Будем запускать специалистов, некуда нам деться. Мы не можем остановить крупнейшее горнорудное предприятие, приостановить модернизацию атырауского НПЗ, не можем приостановить многие предприятия, связанные с инвесторами из-за нехватки специалистов. Если на рынке нет специалистов, то что делать? Тогда надо завозить! А мы говорим о целом казахстанском содержании!, - посетовал глава кабмина.