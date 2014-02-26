Проверкой общественного транспорта решили заняться в управлении административной полиции. О ситуации на городских дорогах говорят цифры, так только в первый день организованного рейда «Автобус» к ответственности привлечено 30 водителей автобусов и маршрутных такси. В частности, выявлены факты управления транспортными средствами без водительского удостоверения и в нетрезвом состоянии. - При проведении рейдовых мероприятий был задержан водитель 5 маршрута, который управлял транспортным средством в нетрезвом состоянии, автобус был водворен на штрафстоянку, на водителя составлен протокол, - рассказал. По словам полицейских, грешат перевозчики и обязательным техническим освидетельствованием, отправляя автобусы на маршруты без такового. По прежнему часты случаи, когда водители устраивают на городских улицах гонки. Полицейские по ходу рейдовых мероприятий проводят профилактические беседы с водителями, объясняя опасность подобного поведения для жизни пассажиров.