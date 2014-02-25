sizo_1025 февраля в УВД города Уральска прошел «День открытых дверей». На экскурсию по злачным местам пригласили около 20 подростков с разных школ города. В основном это те дети, которые стоят на внутришкольном  контроле. Возраст несовершеннолетних - от 12 до 17 лет. - День открытых дверей мы проводим в рамках акции «Подросток-закон-безопасность». Таким образом, мы добиваемся профилактики правонарушений среди несовершеннолетних, а также повышения их правовой грамотности. Подростки посетят специальные учреждения органов внутренних дел, музей ДВД, воспитательную колонию, специальные организации образования с особым режимом и центр адаптации несовершеннолетних, где каждый представитель государственного органа ответит на интересующие вопросы детей, - заявил заместитель начальника административной полиции Арман КАСИМОВ. Сначала подросткам показали пост дежурной части. Арман КАСИМОВ рассказывал принцип работы пульта 102, куда поступают сигналы дежурному инспектору. Второй ступенью экскурсии был изолятор временного содержания. - Это несколько камер, в которых и помещаются все задержанные и арестованные, а также пятнадцатисуточники, - рассказывал КАСИМОВ. Дети внимательно слушали все, что говорил им экскурсовод. Затем подростков отвели в спецприемник, в помещение зайти не удалось, поэтому посмотрели только снаружи и послушали начальника спецприемника. - Сюда помещают преступников за хулиганство, убийство и т.д. Посмотрев все «достопримечательности» местного ГУВД, несовершеннолетние должны сделать определенные выводы, - сказал Ерсайын ТУМЕНГАЛИЕВ, начальник спецприемника. В ДВД детей встретил работник музея Улмаш ЖАРДЕМОВА, которая и рассказала о всех экспонатах музея. В музее хранится множество фотографий с учений, награды и именные книги сотрудников полиции. Все участники экскурсии с нетерпением ждали главное событие - поход в ЦОУ (центр операционного управления). Дети бурно обсуждали, что и как происходит за закрытыми дверьми. В самом центре кабинета на стене расположена интерактивная доска с электронной картой города, на которой отслеживаются все выполняемые наряды сотрудников полиции. - Всего по городу установлены и работают 46 камер наблюдения, которые управляются вручную. Здесь мы выявляем нарушения ПДД, административные правонарушения, например, такое, как выбрасывание мусора в общественных местах, - заявил старший инспектор Абайского ОП Аскер МУХАМБЕТКАЛИЕВ. - Мне понравилась экскурсия, очень познавательная. Думаю для подростков важно знать, что и как может с ними произойти при каком-либо правонарушении, - рассказал самый юный участник акции, ученик шестого класса СОШ №26 Сергей ПРИРОДА. По окончанию экскурсии детей на автобусе отвезли к зданию ГУВД, откуда они вместе с учителями школ отправились по домам. Юлия МУТЫЛОВА Фото Медета МЕДРЕСОВА