- День открытых дверей мы проводим в рамках акции «Подросток-закон-безопасность». Таким образом, мы добиваемся профилактики правонарушений среди несовершеннолетних, а также повышения их правовой грамотности. Подростки посетят специальные учреждения органов внутренних дел, музей ДВД, воспитательную колонию, специальные организации образования с особым режимом и центр адаптации несовершеннолетних, где каждый представитель государственного органа ответит на интересующие вопросы детей, - заявил. Сначала подросткам показали пост дежурной части. Арман КАСИМОВ рассказывал принцип работы пульта 102, куда поступают сигналы дежурному инспектору. Второй ступенью экскурсии был изолятор временного содержания. - Это несколько камер, в которых и помещаются все задержанные и арестованные, а также пятнадцатисуточники, - рассказывал КАСИМОВ. Дети внимательно слушали все, что говорил им экскурсовод. Затем подростков отвели в спецприемник, в помещение зайти не удалось, поэтому посмотрели только снаружи и послушали начальника спецприемника. - Сюда помещают преступников за хулиганство, убийство и т.д. Посмотрев все «достопримечательности» местного ГУВД, несовершеннолетние должны сделать определенные выводы, - сказал, начальник спецприемника. В ДВД детей встретил, которая и рассказала о всех экспонатах музея. В музее хранится множество фотографий с учений, награды и именные книги сотрудников полиции. Все участники экскурсии с нетерпением ждали главное событие - поход в ЦОУ (центр операционного управления). Дети бурно обсуждали, что и как происходит за закрытыми дверьми. В самом центре кабинета на стене расположена интерактивная доска с электронной картой города, на которой отслеживаются все выполняемые наряды сотрудников полиции. - Всего по городу установлены и работают 46 камер наблюдения, которые управляются вручную. Здесь мы выявляем нарушения ПДД, административные правонарушения, например, такое, как выбрасывание мусора в общественных местах, - заявил. - Мне понравилась экскурсия, очень познавательная. Думаю для подростков важно знать, что и как может с ними произойти при каком-либо правонарушении, - рассказал самый юный участник акции, ученик шестого класса СОШ №26. По окончанию экскурсии детей на автобусе отвезли к зданию ГУВД, откуда они вместе с учителями школ отправились по домам.