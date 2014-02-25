Оба вертолета прошли модернизацию и капитальный ремонт на Новосибирском авиаремонтном заводе в России. Один из них находится в Алматы, местом базирования для второго выбрали город Атырау. По словам, кроме выполнения задач в режиме ЧС, вертолет планируется использовать в технических целях при освоении шельфа Каспийского моря, строительстве морского порта Актау и на работах на Карачаганкском месторождении в Западно-Казахстанской области. В транспортно-десантном варианте вертолёта могут разместиться 82 человека с полным снаряжением. В санитарном варианте вертолёта можно разместить до 60 носилок с ранеными. Для погрузки крупногабаритных грузов в грузовой кабине расположена электролебёдка с тяговым усилием до 500 кг. Также вертолёт способен перевозить грузы на внешней подвеске. Вертолёт может быть использован для десантирования спасателей МЧС, а также для проведения поисково-спасательных операций при ликвидации чрезвычайных ситуаций, расчистке завалов, перевозках и монтаже тяжелого оборудования, при сооружении дамб и восстановлении линий электропередач. Сочетание большой грузоподъемности и высокой крейсерской скорости делает применение вертолета экономически выгодным. Вертолет допущен к полетам в воздушном пространстве ближнего и дальнего зарубежья.Экипаж - 5 человек Высота - 11,6 м Длина (с вращающимися лопастями) - 40,025 м Масса пустого вертолета - 28,6 тонн Максимальная взлетная масса - 56 тонн Масса топлива - 12000 литров Максимальная скорость - 295 км/час Дальность полета - 1920 км