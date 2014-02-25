Иллюстративное фото с сайта www.bankoboev.ru Иллюстративное фото с сайта www.bankoboev.ru В Актобе полицейские выявили факт незаконной частной медицинской практики, сообщает корреспондент портала «Мой ГОРОД». Незаконным лечением занимался настоящий врач, правда, находящийся на пенсии и не имеющий государственной лицензии на частную практику. Кроме того, полицейские уличили медика в еще одном, не менее грубом нарушении - он проводил лечение, применяя психотропные препараты. В его кабинете был обнаружен 31 рецепт этих препаратов. По выявленным фактам возбуждено уголовное дело по ст. 266 УК РК. Мужчине грозит до пяти лет лишения свободы. Специализацию врача в областном ДВД не назвали.