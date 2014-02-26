- На проведение противопаводковых мероприятий в городе и сельских округах из местного бюджета выделено свыше 68 миллионов тенге, - рассказал в горакимате на совещании. На эти деньги планируется провести подготовку и доставку инертных материалов к подтапливаемым домам, создать запас горюче-смазочных материалов, организовать горячее питание для личного состава, обеспечивающего аварийно-спасательные работы и обеспечить бесперебойную работу спецтехники. Для предотвращения наводнения с начала февраля начали массовый вывоз снега с территории города. С начала зимы на полигон вывезли более 120 тысяч тонн снега. Для сравнения, за аналогичный период 2013 года - 50 тысяч тонн снега. Как рассказал замакима Ербол КАЛДЫГУЛОВ, для эвакуации населения подготовили комнаты на станции юных туристов. Туда при необходимости будут доставлять жителей подтопленных домов. Противопаводковая комиссия получила поручения от акима. В том числе председателю «Общества садовод» дали задание провести собрание с председателями садоводческих коллективов подтопляемых районов. Председателей садоводческих коллективов обязывают принять активное участие в жизни населения, проживающего на дачных участках. Начальнику ГУ «Отдел образования г. Актобе» поручили вместе с директорами школ города и сельских округов проработать с родителями учащихся проведение детьми весенних каникул. Школьникам запретили в половодье ходить к водоемам.