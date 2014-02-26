Иллюстративное фото с сайта sport.bigmir.net Иллюстративное фото с сайта sport.bigmir.net Львовские активисты решили 26 февраля говорить по-русски, сообщает издание 032.ua. Акция призвана проявить солидарность львовян с жителями восточных и южных областей Украины. Активисты предлагают жителям Львова 26 февраля говорить по-русски «дома, на работе, в транспорте, с друзьями». Как отмечает издание, активисты протестуют против действий некоторых украинских парламентариев, которые «используют свой статус для раскола Украины». Об официальной поддержке этой инициативы, появившейся в социальных сетях, пока не известно. Во вторник, 25 февраля, львовская интеллигенция опубликовала письмо Верховной Раде с призывом прекратить «языковые спекуляции». Авторы письма выразили убеждение, что не стоит «навязывать дончанам и крымчанам галицкий образ жизни», и отметили, что на Майдане присутствовали представители разных национальностей, которых объединяла «любовь к Украине и ненависть к тирании». «Мы должны уважать культурные и языковые потребности жителей востока и юга, чтобы они не чувствовали себя чужими в Украине», — говорится в письме. Сообщается, что среди подписавших письмо есть Юрий Шухевич, сын лидера движения бандеровцев и Украинской повстанческой армии Романа Шухевича. Ранее 25 февраля стало известно, что львовское издательство «Видавництво Старого Лева» («Издательство старого льва») впервые в своей истории выпустит книжку на русском языке. Как пояснила главный редактор Марьяна Савка, прежде издательство выпускало книги только на украинском, «защищаясь от натиска российского книжного рынка». Однако недавние «спекуляции на языковом вопросе» подтолкнули редакцию к изданию русскоязычной книги. Сообщается, что этой книгой может стать «Если бы я была...» одесской писательницы Зои Казанжи. Как сообщает УНИАН, 25 февраля украинский «5 телеканал» объявил о появлении в сетке вещания русскоязычных новостных выпусков. Программа «Время новостей» будет выходить с 26 февраля ежедневно в 22:00 (полночь по московскому времени). Тем временем в пресс-службе телеканала выразили уверенность, что украинский язык на Украине «понимают все». «Вечерний информационный праймовый выпуск новостей не для тех, кто не воспринимает новости на украинском языке», — говорится в пресс-релизе. 23 февраля Верховная Рада отменила закон 2012 года «О государственной языковой политике». Этот закон позволял придать региональный статус тому или иному негосударственному языку там, где он является родным для хотя бы десяти процентов населения. Благодаря этому закону русский язык, широко распространенный на юге и востоке Украины, получил статус регионального в некоторых областях и населенных пунктах.