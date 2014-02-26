Иллюстративное фото с сайта www.motto.net.ua Иллюстративное фото с сайта www.motto.net.ua Аналитики уверены в том, что ценовой коридор по доллару, установленный 11 февраля текущего года Национальным банком РК, не повысится, сообщает kursiv.kz. Информация о второй волне девальвации беспочвенна. В СМИ появилась информация о возможном повышении курса доллара до 200 тенге. Вторая волна девальвации ожидается весной-летом этого года. При этом американская валюта подорожает как в Казахстане, так и в России. Такое решение будет принято руководствами трех стран Единого экономического пространства. Однако эти слухи финансисты и аналитики называют беспочвенными. Известный финансист, директор Центра экономического анализа "Ракурс" Ораз Жандосов не видит причин для изменения курса. На вопрос kursiv.kz, ожидает ли Казахстан еще одна девальвация, он ответил коротко "Нет, не будет девальвации". Также не уверен в изменении ценового коридора доллара и начальник управления по работе с корпоративными клиентами инвестиционной компании Freedom Finance Сакен Усер. Аналитик считает, что вопросы валютного коридора – это суверенные вопросы, которые не решаются коллегиально. Лишь при существовании единой валютной зоны в рамках интеграционных соглашений, которые не полностью ратифицированы, возможна коллегиальность по финансовым вопросам. "Мы можем лишь давать оценку справедливого курса  тенге. Я, как и прежде считаю, что он выше нынешнего коридора с учетом текущей монетарной политики и балансировки резервов. Индикатором будет служить NDF, беспоставочный форвард. Это инструмент для хеджирования риска изменения цены под базовый актив тенге. На мой взгляд, в рамках интеграционных процессов мера по ослаблению будет эффективна. Другой вопрос насколько это прогнозируемо", - сказал г-н Усер. В свою очередь, старший аналитик Visor Capital Нурлан Ашинов, считает, что установленный регулятором курс является завышенным и не прогнозирует дальнейшее его повышение. "В настоящий момент предпосылок для повторной девальвации нет. Объявленная в феврале девальвация, была проведена с запасом. Причин для дальнейшего укрепления американской валюты как экономических, так и политических нет. А все эти слухи не имеют почвы. Они могут лишь создать еще больше шумихи. Но дальнейшее падение тенге маловероятно", - отметил он. Схожего мнения придерживается и ведущий аналитик Lionstone Investment Services Ltd Андрей Цион. Он отметил, что  подобные прогнозы носят скорее спекулятивный характер на фоне неспокойной ситуации на Украине, а также еще не прошедшего шока после недавних ослаблений национальных валют. Состояние национальной валюты в первую очередь диктуется внутренними экономическими процессами и состоянием стран-партнеров. "Украина, безусловно, является торговым партнером России, тем не менее, гораздо важнее будут новости о положении дел в Китае, Америке и Европе, так как объемы поставок и закупок из этих стран по большинству параметров превышают украинские. Тем не менее, вероятность дальнейшего ослабления рубля остается, в первую очередь из-за экспортоориентированной экономики и слабого внутреннего спроса", - сказал г-н Цион. Напомним, 11 февраля 2014 года Нацбанк прекратил контроль над курсом доллара и установил новый порог – 185 тенге за валюту.