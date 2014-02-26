На расширенном заседании областного филиала партии под председательством акима области Нурлана НОГАЕВА обсудили основные вопросы, которые волнуют людей с ограниченными способностями. На сегодняшний день 3,8 % населения области - люди с ограниченными возможностями. Партия "Нур Отан" запустила проект "Будущее без границ", данный проект направлен на повышение качества жизни лиц с ограниченными возможностями. На сегодняшний день один из актуальных вопросов - это трудоустройство инвалидов на постоянные рабочие места, для этого проводятся ежегодные ярмарки вакансий. Однако, как выяснилось, этого мало. Партией будут создаваться безбарьерные условия для инвалидов, планируется разработать карту доступности объектов. На сегодняшний день также остро стоят вопросы о недоступности транспортных средств и социальных объектов, существует и острая потребность в инклюзивном образовании. На заседании заявили, что к 2017 году предусмотрена доля школ для людей с ограниченными возможностями, что составит 30% от общего количества школ. На заседании также отметили, что общество инвалидов, которое выпускает продукцию, сталкивается с непониманием и определенными трудностями в реализации своего товара. - Законодательством закреплено, что та продукция, которая выпускается обществом инвалидов, может закупаться без тендера и без проведения каких-то других процедур. Главное, что требуется от потенциальных покупателей - понимание, а от производителей - соответствие продукции потребностям покупателя, - говорит. - Ставится много барьеров для людей с ограниченными возможностями, это и непонимание, многие не хотят возиться, не хотят закупать, якобы продукция не соответствует качеству. Многие работодатели при составлении индивидуальных и коллективных трудовых договоров уделяют больше внимания материальной базе, а не охране труда и безопасности. Главная обязанность работодателя, согласно закону, обеспечение надлежащих условий труда для работника. Большая работа проводится инспекторами труда, сейчас создается отдельное управление по инспекции труда. Мы планируем в ближайшее время создать ее, чтобы контролировать соблюдение законодательств.