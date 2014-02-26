Иллюстративное фото с сайта kafanews.com Иллюстративное фото с сайта kafanews.com Об этом сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". В Актобе не зарегистрировано ни одного подростка-наркомана, токсикомана и алкоголика.  В настоящее время по области на учете наркологического диспансера состоит 1151 человек. 130 из них - женщины. Лиц младше 18 лет среди учетных нет. Таковы официальные данные.  Отметим, что пять лет назад количество подростков, состоящих на диспансерном учете из-за хронического алкоголизма, наркомании и токсикомании, составляло 10-12 человек. Добавим, накануне актюбинская полиция рассказала о борьбе с наркобизнесом в регионе. По данным ДВД, в области с начала года выявлено 21 наркопреступление, в том числе 10 фактов  сбыта. Изъято более 4 килограммов наркотиков.