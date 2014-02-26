Кроме того, есть подозрение, что он был пьян за рулем. Однако полицейский отказался проходить медицинское освидетельствование и назвал происходящее провокацией и подставой. Выпившего коллегу за рулем полиция задержала во время рейда «Пьяный водитель». Корреспонденты портала «Мой ГОРОД» сняли весь процесс на камеру.
Операцию «Пьяный водитель» сотрудники управления административной полиции ДВД ЗКО проводили в ночь на 26 февраля. В 22:00 наши корреспонденты вместе с патрульной машиной выехали на трассу Желаево, на бывший пост ГАИ. Было остановлено множество машин для проверки документов, у всех водителей они были в порядке. В час ночи была остановлена Toyota, от водителя веял запах алкоголя и государственные номера машины не совпадали с номерами в техпаспорте. Водителя задержали. Им оказался сотрудник ДВД ЗКО, старший оперуполномоченный по особо важным делам Серик КУСПАНОВ
.
Сотрудники полиции повезли задержанного в ЦВАД - центр временной адаптации и деинтоксикации, где задержанный отказался от прохождения медицинского освидетельствования.
На основании отказа в присутствии понятых был составлен протокол по ст. 471 ч 2 - «Невыполнение законного требования сотрудника полиции о прохождении в соответствии с установленным порядком освидетельствования на состояние алкогольного, наркотического и (или) токсикологического опьянения». Подписывать протокол задержанный водитель отказался.
После заполнения протокола полицейские отправились на место задержания - за машиной Серика КУСПАНОВА, чтобы доставить ее на штрафстоянку. Хозяин машины Toyota не сразу согласился сесть на сидение пассажира, но все же за руль сел сотрудник полиции. Машину описали и поставили на стоянку до суда.
Полицейские направились в ГУВД, где на сотрудника ДВД ЗКО Серика КУСПАНОВА был составлен еще один протокол за вождение автотранспорта в нетрезвом виде и за поддельные номера. Данный протокол задержанный подписывать отказался, и сделал заявление перед камерой журналистов портала «Мой ГОРОД
»
- Пользуясь своим правом, отказываюсь от прохождения освидетельствования. Сотрудники полиции специально организовали это мероприятие в силу исполнения мною служебных обязанностей. Сотрудники УАП ДВД специально меня преследуют, поэтому хочу сказать, я ни в чем не виноват, во-вторых, это все подстава. Я от всего отказываюсь и себя ни в чем виновным не считаю. Я подписывать ничего не буду. Номера на моей машине - это не поддельные номера, а оперативные. Проверка может показать, что номера зафиксированы, я как сотрудник могу пользоваться оперативными номерами. Сотрудники УАП ДВД спровоцировали это преследование целенаправленно, в связи с личной неприязнью ко мне, - сказал задержанный. - Это все из-за того, что я недавно расследовал дело - поступило заявление от граждан России, что сотрудники горГАИ вымогают у них деньги и занимаются поборами в районе магазина «Олимп»!
- На старом посту ГАИ в Желаево сотрудниками дорожной полиции была остановлена машина Toyota Avensis. И при проверке было выяснено, что за рулем находится сотрудник органов внутренних дел в нетрезвом состоянии и с подложными номерными знаками. Задержанного доставили в наркологию, где он отказался проходить экспертизу, также отказался подписывать протокол. От всех пояснений отказывается,- сообщил заместитель начальника УАП ДВД, подполковник Сергей МАНОВИЦКИЙ
.
Сотрудники УАП ДВД изъяли водительское удостоверение и выписали Серику КУСПАНОВУ временные водительские права.
Юлия МУТЫЛОВА
Фото Медета МЕДРЕСОВА