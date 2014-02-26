Спортсмены Западно-Казахстанской области по шорт-треку выиграли 8 лицензий на участие в зимних олимпийских играх. В составе национальной сборной страны принимали участие 4 уральских спортсмена:. В эстафетной гонке на дистанции 5000 метров, опередив ведущие команды Южной Кореи, Италии и Канады, казахстанская сборная заняла 5 место после России, США, Китая и Нидерландов. - Это огромное достижение для нашей области, что наши шорттрекисты впервые приняли участие в зимней олимпиаде, - говорит. - Это победа, и с ней я вас поздравляю. Однако главныйсчитает, что они бы могли завоевать медали. - Команды России и США помогали друг другу, убегая от остальных, Китай и Голландия работали вместе, чтобы догнать их, а наша команда осталась одна, - говорит Мадыгали КАРСЫБЕКОВ . - Здесь невозможно убегать по одному, в этом виде спорта нужен партнер, а мы оказались без партнера. Команде не хватило сил. 32 круга мы шли третьими, а потом нам не хватило сил противостоять. Но наше участие - это уже победа, мы заявили о себе в мире, мы выступали с 15 элитными командами наравне. И это мы добились силами одной области, так как именно наша команда прошла тяжелые отборочные. Когда мы на Олимпиаде попали в финал, сильнейшие команды мира обрадовались за нас, что мы разбавили тандем. И Корея, и Канада, и Италия болели за нас. Сами спортсмены знали, что от них ждут медали, но силы были не равны. - После выступления мы выслушали в свой адрес очень много критики, все ждали от нас медалей, но нам не хватило сил, - говорит Айдар БЕКЖАНОВ. Сейчас ребята будут готовиться к взрослому чемпионату мира в Монреале.