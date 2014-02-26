Судя по представленному отчету экономические показатели региона радуют, связано это, прежде всего, с увеличением объемов добываемых нефти и газа. Так, объем производства промышленной продукции составил 4581 млрд тенге и индекс физического объема - 108,8% (в 2012 году - 95,9%). За отчетный период было добыто 32,2 млн тонн нефти и 14,4 млрд куб. м нефтяного попутного газа, по сравнению с 2012 годом добыча нефти выросла на 11% и нефтяного попутного газа - на 12%. В настоящее время в области в рамках карты индустриализации реализуются 34 инвестиционных проекта на общую сумму 1,4 трлн. тенге. В том числе в прошлом году были введены в эксплуатацию 7 проектов на сумму 10,6 млрд. тенге. В текущем году планируется ввести в эксплуатацию 5 проектов на общую сумму 15,5 млрд тенге. Инвестиции в основной капитал составили 1037,6 млрд. тенге. Что касается социальной сферы, то тут есть ряд вопросов, требующих своего решения. Так, в регионе по-прежнему ощущается острая нехватка дошкольных учреждений, по этим показателям Атырауская область на последних позициях в республике, охват детей детскими садами составляет всего 53%. Недостаточно в регионе и врачей, на сегодня вакантными остаются 220 врачебных специальностей. Ответил аким области и на вопросы присутствующих. Жителей области, прежде всего, волнуют вопросы инфраструктуры в пригородах и сельских населенных пунктах, строительство объектов образования, здравоохранения и культуры. Обобщая ответы главы региона, можно резюмировать: что-то решается, а что-то уже решено. В завершении Бактыкожа ИЗМУХАМБЕТОВ еще раз обратился к собравшимся в зале, а это депутаты маслихатов, предприниматели, активисты и аксакалы со всей области, призвав всех приложить все усилия для развития региона. Так, по мнению акима необходимо развивать переработку и производство собственной продукции как в промышленности, так и в пищевой отрасли, не надеясь на богатство от нефти и газа. О создании и регулировании собственной ценовой политики можно будет говорить только в случае максимальной независимости от внешнего импорта, напомнил ИЗМУХАМБЕТОВ.