Фото с сайта www.skyscrapercity.com Фото с сайта www.skyscrapercity.com Конкурс на создание символа - герба ЗКО был объявлен 17 января 2014 года. Планировалось, что итоги будут подведены 31 января. Однако было решено продлить срок до 10 марта 2014 года. Напоминаем, что в конкурсе по созданию символа области могут принять участие  все юридические и физические лица Казахстана любого возраста. Если участнику меньше 18 лет, его работу должен представить законный представитель. На суд комиссии представляются эскизные работы, выполненные на бумаге форматом А-4 (запечатанные в конверт формата А-4), а  также на электронных носителях (мини-диск, CD-диск, флэш-носитель). Также  обязательно должно присутствовать описание к эскизным работам. В символе области должна быть раскрыта история и особенности ЗКО. Установлены следующие требования к оформлению конкурсных работ: Все работы должны быть снабжены этикеткой (этикетка 7 х 3 см, в правом нижнем углу крепится  на  лицевую  сторону). Этикетка  включает: а) фамилию, имя автора (соавторов), наименование юридических лиц. б) город, населенный  пункт, в) контактный  телефон. Эскизы символа области направляются по адресу оргкомитета: ЗКО, г.Уральск, ул.Молдагалиева, 19, ГУ «Управление внутренней политики Западно-Казахстанской области», каб. №207, телефон: 8(7112) 51-39-75.