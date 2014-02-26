Фото с сайта www.tomsk.ru
Слова Владимира Жириновского о том, что Казахстан, как и другие среднеазиатские республики, мог бы войти в Среднеазиатский федеральный округ Российской Федерации, были неправильно интерпретированы, считает руководитель пресс-службы Либерально-демократической партии России Юрий Рыжов.
"Это вырвано из контекста. Речь шла о том, что в связи с последними событиями на Украине возникают угрозы геополитической безопасности России и всех государств бывших республик Советского Союза. Поэтому, если речь пойдет о том, что те же самые бывшие республики Советского Союза, я имею в виду Среднюю Азию, почувствуют опасность со стороны внешних сил и пожелают каким-то образом защитить себя, то это можно сделать. В том числе, он не исключал их просьбу войти в состав Российской Федерации, то есть восстановить то пространство, которое раньше называлось Советским Союзом. То есть никаких аннексических настроений (аннексия - официальное присоединение государством всего или части территории другого государства в одностороннем порядке), у него не было и нет. Жириновский слишком уважает суверенитет республик, в частности Казахстана, в котором он родился", - сказал в интервью Tengrinews.kz
пресс-секретарь Жириновского.
Он просит не распространять среди казахстанцев такие настроения, потому что это совершенно не соответствует действительности. Пресс-секретарь отмечает, что самого Жириновского всегда удручает, когда его слова перевираются, выдергиваются из контекста и преподносятся как нечто экстремистское.
"Его это, конечно, огорчает. Несколько раз в интервью казахстанским СМИ он подчеркивал, что уважает суверенитет и уважает казахстанский народ. Соответственно, никаких заявлений, которые могут каким-то образом оскорбить или задеть национальные чувства казахстанцев, не было, нет, и не будет", - добавил он.
Такая же реакция, говорит пресс-секретарь, была и со стороны граждан Кыргызстана, после того как Жириновский, как выразился Юрий Рыжов, "предложил развивать Иссык-Куль как туристическую зону".
"В Киргизии восприняли это, как покушение на свою национальную гордость. Были письма, были требования объявить Жириновского персоной нон грата. В итоге, высшее руководство Кыргызстана заявило о том, что в общем-то, естественно, Жириновский имел в виду совершенно другое, и это было не более чем рекомендация развивать Иссык-Куль как туристическую зону. То есть перевернуть слова легко", - сказал он.
Отметим, что слова российского депутата, лидера ЛДПР Владимира Жириновского были очень критически восприняты в Казахстане. Выступая на митинге, посвященном Дню защитника Отечества в России, 23 февраля депутат Государственной Думы Владимир Жириновский в эфире телеканала "Россия 24" заявил: "Никаких республик в Средней Азии. Среднеазиатский федеральный округ - главный город Верный! Сегодня у него чужое название, Алма-Ата - мой родной город. Это придумали Узбекистан, Киргизия, Таджикистан, Туркмения, Казахстан. Среднеазиатский федеральный округ!".
Казахстанское внешнеполитическое ведомство в связи с высказываниями Жириновского направило ноту в адрес МИД России. А политологи предложили лишить Жириновского права въезда в Казахстан. Между тем, в МИД России выразили уверенность, что "солидная правовая основа двух стран служит надежной защитой для отношений от опасных, неосторожных заявлений политиков". Тем не менее, депутаты Мажилиса Парламента обратились с запросом на имя главы казахстанского МИД. Они считают, что Россия должна официально дезавуировать заявление Владимира Жириновского.