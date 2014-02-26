Иллюстративное фото с сайта autolawz.ru Иллюстративное фото с сайта autolawz.ru В России за пьяное вождение будут конфисковывать не только водительское удостоверение, но и сам автомобиль, сообщает Autonews.ru. Данный законопроект внесен в Госдуму. Согласно документу, машины предлагается забирать у тех водителей, которые задержаны за вождение в нетрезвом виде повторно. По мнению автора законопроекта, депутата Сергея Иванова, существующее наказание слишком мягкое и не останавливает нарушителей. "Наказание в виде лишения прав за пьяное вождение является недостаточной мерой ответственности, так как не препятствует повторному совершению правонарушения. А конфискация машины позволит увеличить и степень ответственности и создаст препятствие для его повторного совершения", - пояснил депутат. Сейчас за пьяное вождение в России установлено административное наказание в виде штрафа от 30 до 50 тысяч рублей и лишение права управления от полутора до трех лет. "Законопроектом предлагается ввести обязательное дополнительное наказание за повторное совершение данного правонарушения в виде конфискации транспортного средства", - говорится в пояснительной записке к новому закону.