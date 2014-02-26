Иллюстративное фото с сайта mincult-crimea.gov.ua Иллюстративное фото с сайта mincult-crimea.gov.ua Об этом сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД" со ссылкой на пресс-службу акима города. Ожидается участие более 120 работодателей, которые представят более 700 вакансий. Это - инженеры различных направлений, медицинские работники (врачи, средний медицинский персонал), менеджеры различных отраслей, прорабы, начальники участков, электрики, водители, токари, фрезеровщики, газоэлектросварщики, слесари, швеи, кондитеры, повара, фасовщики, рабочие строительных профессий и другие. Также будет представлена информация о возможностях прохождения "Молодежной практики", трудоустройства на социальные рабочие места, общественные работы и предоставлена информация по реализации программы «Дорожная карта занятости - 2020». В базе данных имеются 1027 вакантных мест от 397 работодателей. Каждый посетитель может ознакомиться с имеющимися свободными рабочими местами и вакантными должностями по городу, с перечнем профессий, по которым ведется обучение на курсах профессиональной подготовки. - Удобство этой ярмарки заключается в том, что люди, ищущие работу, могут  ознакомиться с предлагаемыми специальностями и пройти собеседование в нескольких организациях одновременно, а работодатели смогут подобрать для себя потенциальных работников. В течение нескольких часов можно будет познакомиться с представителями ведущих предприятий города, узнать об имеющихся вакансиях и условиях работы, оставить свои резюме и договориться о собеседовании, - сообщили в акимате города Уральск. Ожидается также участие государственных органов г.Уральска, которые смогут дать консультацию по вопросам трудового законодательства, получения жилищных пособий, назначения государственной адресной социальной помощи и пособия семьям, имеющим детей до 18 лет. Напомним, ярмарка вакансий пройдет 28 февраля в 10.00 в Ледовом дворце спорта.