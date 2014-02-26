Иллюстративное фото с сайта rossoshru.ru Иллюстративное фото с сайта rossoshru.ru В Актюбинской области заключенным колонии строгого режима выплатили зарплату после вмешательства прокуроров. Как сообщает пресс-служба надзорного ведомства, осужденным колонии  168/5 города Жем не выплатили заработную плату за ноябрь и декабрь 2013 года. Общий долг перед 46 осужденными составил 1 миллион 300 тысяч тенге. В РГП «Енбек-Актобе», занимающемся трудоустройством осужденных, задержку объяснили отсутствием средств на счету предприятия. Однако после вмешательства прокуратуры задолженность по зарплате была полностью погашена. Кроме того, РГП «Енбек-Актобе», а также исполняющий обязанности директора филиала предприятия были оштрафованы за нарушение прав осужденных. Добавим, исходя из цифр, приведенных прокуратурой, средняя ежемесячная зарплата одного трудоустроенного осужденного составляет около 14 тысяч тенге.