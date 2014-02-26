Стюардесса компании "Эйр Астана" не пустила семью с тремя детьми в самолет
Фото с сайта NUR.KZ
В Актау стюардесса компании "Эйр Астана" не пустила семью с тремя детьми на борт самолета, летевшего в Алматы. В пятницу, 22 февраля, после окончания работы в Актау Алиса и Алмат Мухамедин, вместе со своими тремя детьми, один из которых грудной, и их няней собирались улететь домой в Алматы, воспользовавшись услугами компании "Эйр Астана". Попытка пройти на борт самолета обернулась скандалом, сообщает сайт газеты "Лада".
"Перед отлетом домой мы прощались с друзьями и муж немного выпил на дорожку. Он не был пьян, не шатался и вел себя адекватно. Мы всей семьей спокойно прошли регистрацию. Но при посадке на самолет старшая стюардесса остановила мужа и заявила, что в самолет он не сядет, так как пьяный. Никакие наши доводы и заверения не возымели успеха. Старшая стюардесса поставила ультиматум — либо летит она, либо мой муж", - рассказывает Алиса Мухамедин.
Не смог переубедить старшего бортпроводника и пришедший представитель правоохранительных органов, который пообщавшись и оценив состояние мужчины, не нашел ничего опасного в его поведении и отметил, что человек не представляет угрозы для остальных пассажиров.
"Стюардесса его не слушала. Также она не позвала капитана судна, с которым мы хотели переговорить. Она проигнорировала просьбы других пассажиров прекратить скандал и пропустить нашу семью на борт. В итоге она вызвала охрану, которая вывела моего мужа как преступника. Все это происходило на глазах наших детей, которые к тому времени в три голоса плакали от испуга", - рассказывает супруга Алмата.
Сегодня семья Мухамедин требует наказать принципиальную стюардессу за несоблюдение человеческой этики.
После того как улететь домой в Алматы семье не удалось, Алмат Мухамедин отправился на освидетельствование в наркологию. Экспертиза дала заключение мужчине — легкая степень опьянения (0,5 промили алкоголя в крови). Эта доза равна двум выпитым бутылкам пива.
На письменный запрос в головной офис компании "Эйр Астана" представители PR-отдела ответили, что помимо алкогольного опьянения у мужчины имело место деструктивное и агрессивное поведение, представляющее угрозу безопасности полета. При этом в предварительном телефонном разговоре, отметили, что детально данный случай пока не разбирался, так как нет заявления от пассажира.
Также из официального ответа следует, что "Эйр Астана" не запрещает полеты пассажирам, принимавшим алкоголь, только по причине наличия запаха спиртного изо рта.
Однако авиакомпания вправе запретить полет пассажиру, представляющему угрозу безопасности или находящемуся в состоянии сильного алкогольного опьянения, когда человек не может держаться на ногах.
Согласно "Правилам перевозок пассажиров, багажа и грузов на воздушном транспорте", авиакомпания прекращает в одностороннем порядке договор воздушной перевозки пассажира, если пассажир находится в состоянии алкогольного, наркотического, токсикоманического опьянения и его душевное или физическое состояние создает угрозу здоровью самого пассажира или безопасности находящихся на борту воздушного судна лиц и имущества, а также неудобства другим пассажирам.
По словам семьи Мухамедин, представители авиакомпании уже связывались с ними и предлагали возместить потраченные на билеты деньги. Однако супруги заявили, что собираются до конца отстаивать свою правоту.
