Фото с сайта m-astana.kz Фото с сайта m-astana.kz В ночь на 26 февраля неизвестными лицами в масках было совершено нападение на центральный плавательный бассейн, который расположен на территории стадиона «Мунайши», сообщает "Мунайлы Астана". В ночь на 26 февраля неизвестные лица в максах проникли через окно в здание центрального плавательного бассейна, расположенного на территории стадиона «Мунайши». По данным издания, был избит охранник, взломаны двери более чем десятков кабинетов, но, что характерно, все материальные ценности на месте. Налетчики не взяли абсолютно ничего – ни оргтехнику, ни компьютеры, ни снаряжение, ни личных вещей сотрудников бассейна. По нашей информации, на месте преступления уже побывали сотрудники полиции, которые собрали отпечатки пальцев и изъяли записи с камер видеонаблюдения. Также стало известно, что два дня назад сменился руководитель этого спортивного комплекса, бухгалтер и кадровик. По неофициальной информации, вот уже несколько недель проверяется финансовая деятельность этого учреждения.