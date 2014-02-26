Фото с сайта www.akorda.kz Фото с сайта www.akorda.kz Провокации стали темой заседания Совбеза с участием Президента Нурсултана Назарбаева, передает Tengrinews.kz со ссылкой на сайт Акорды. Темой заседания стали исполнение Стратегии национальной безопасности Казахстана и обеспечение мер безопасности в период подготовки и проведения выставки EXPO-2017. "Необходимо развиваться спокойно, так, как мы это делали и раньше, обеспечивая постепенное улучшение благосостояния нашего народа и развивая экономику. Последние события показали, что отдельные провокаторы могут повлиять на ситуацию в стране. Информационные технологии сейчас работают по-новому, и мы должны на них соответственно реагировать", - заявил Назарбаев. "Мир стремительно меняется, появляются новые вызовы, которые заставляют нас соответственным образом менять наши планы и действия в будущем. Сегодня изменились методы влияния, информационные технологии и способы противоборства с ними. Как мы видим, на сегодняшний день конституционный строй, суверенитет, территориальная целостность государств подвергаются новым деструктивным воздействиям. В этой связи, Казахстану надо быть очень бдительным и внимательным", - отметил Глава государства. Назарбаев отметил важность внутренней стабильности, толерантности и доверия со стороны населения. "Стабильность в стране, всеобщее равенство, соблюдение прав граждан должны быть главными направлениями нашей деятельности. Все остальное основывается на этом. Я строго слежу за этим, и все остальные также должны это делать. Таким способом мы преодолеем любые трудности", - отметил Глава государства. Во время заседания с докладом выступил помощник Президента - секретарь Совета безопасности Кайрат Кожамжаров. Поставлена задача по внесению корректив в стратегию с учетом новых вызовов и угроз безопасности Казахстана. Назарбаев заострил внимание участников заседания на соблюдении ряда основных принципов при обеспечении мер безопасности EXPO-2017. "Первое - привлечение в Казахстан лучших мировых практик в сфере общественной безопасности. Второе - обеспечение комфортных условий для всех участников и гостей выставки. Третье - внедрение единых правил и норм безопасности. Четвертое - четкое разграничение сфер ответственности уполномоченных госорганов и обеспечение их должного взаимодействия", - говорится в официальном сообщении. В этой связи Глава государства поручил создать специальный межведомственный штаб под руководством министра внутренних дел для организации взаимодействия госорганов в рамках мероприятий по обеспечению безопасности предстоящей выставки.