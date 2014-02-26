Фото с сайта rus.azattyq.org
Опубликованное на Forbes.kz открытое письмо кинорежиссёра Ермека Турсунова «Мой неравный брак с государством» вызвало беспрецедентную реакцию: почти 67 тыс. посещений, свыше сотни комментариев, около 10 тыс. так называемых «расшариваний», когда пользователь делится ссылкой на материал на своей странице в соцсети.
Но статья Ермека получила громкий резонанс не только в виртуальном пространстве. Люди распечатывали ее для своих родителей, которые не пользуются интернетом. А в одной из алматинских школ ученики даже писали сочинение по мотивам публицистики Турсунова. Режиссер, по его собственному признанию и сам в шоке оттого, что его исповедь попала в такой унисон с настроениями в обществе.
В среду, 26 февраля, Ермек Турсунов прислал в редакцию Forbes.kz
еще одно открытое письмо. Чтобы ответить всем своим читателям сразу.
Как быть?
Мне пишут. Много. Кто-то пространно, кто-то коротко. Всем не ответишь: физически невозможно.
Мне звонят. Часто совершенно незнакомые люди. Находят как-то номер, «мыло». Продюсер говорит, что мое «Открытое письмо людям, принимающим решения в этой стране» прочло свыше ста тысяч человек. И это меньше, чем за две недели. А сколько было перепостов, перепечаток - не сосчитать. Людей, что называется, задело.
Но я вовсе не собирался наживать какие-то дивиденды на больной теме. Мне это не нужно. А теперь я не могу оставить без внимания весь этот кипящий поток эмоций. Всех волнует вопрос: как быть? Поэтому я решил ответить всем сразу.
Открытое письмо тем, от кого в этой стране мало что зависит
Дорогие мои!
Я хочу того же, что и все вы. Чтобы было лучше. Но я не хочу никого обманывать, не хочу врать. И я не хочу тут обидеть никого. Не оскорбить и не осудить. Трудно это. Потому как жизнь наша нынче стала такой, что сложно писать о ней сухо и отстраненно.
Анализируя почту, которая в эти дни заставила меня изменить свой график, я сделал для себя следующие выводы.
Самые активные мои корреспонденты - это люди в возрасте 30-40 лет. Общий тон их писем: «Надо сваливать, здесь уже ничего не будет».
На этот счет существуют два мнения. Первое: «Ты трус и предатель, это твоя Родина, ты не имеешь права ее бросать в такой трудный момент». И второе: «Правильно. Надо ехать. У тебя – дети. Ты должен думать об их будущем, а здесь им ничего не светит. И даже, если здесь что-то и поменяется, то неизвестно еще - в какую сторону».
Корреспонденты постарше – люди пенсионного и предпенсионного возраста озабочены другим. Их сообщения бесхитростны и, как правило, полны отчаяния. Вот одна бабуля пишет (стилистику писем сохраняю): «Я не знаю, как жить дальше, у моей дочери седые волосы от нехватки витаминов, я в своей жизни ела икру лишь три раза. Моя дочь один раз. У меня кредит за квартиру, потом брала на неотложные нужды. Пенсию по утере кормильца нам платят лишь 12000 тенге, которые я думала накопить, и тут просчиталась! Что мне делать люди?... Я вся больная... И никому нет дела, а таких, как я, много. А вчера я пошла покупать воду и говорю, что это с ценами а они говорят - вода наша а пробки импортные – пластиковые пробки и конечно цена от зависит этого».
Некоторые старики прикладывают к своим письмам арифметику: «Вот мои месячные траты на хлеб, вот – квартплата, вот – на лекарства, в общем – хватит прожить на недели две. Чё дальше – не знаю».
Молодые семьи объясняют свою ситуацию так: «Снимаем квартиру, хозяин считает в долларах, теперь цена поднялась, и что теперь – на улицу?»
Ипотечники – это вообще отдельная драма. По тяжести она вполне сопоставима с трагедией стариков.
Теперь о тех, кто взял кредиты. Известно, что до 50% кредитов, выданных банками Казахстана, валютные. Дальше… Не буду продолжать. Полагаю – логика ясна. Фактически они – заложники.
Молодежь. Их, кстати, тоже немало, и многие пишут из-за рубежа. Спрашивают – возвращаться или не стоит? Не знаю, что им ответить. Конечно, хочется, чтобы вернулись, но с другой стороны…что я им могу гарантировать? А надежда – опасная штука.
Общий тон всей корреспонденции – недоумение, бессильный гнев и безысходность авторов. Жизненный тупик несет их, как мертвых рыб течение.
Что из всего этого следует?
Самый главный и очень плохой вывод – никто не уважает свое государство. Более того, не видит в нем своего кормильца и защитника. И я теперь даже не представляю, как они собираются возвращать эти главные составляющие любого государства – Уважение и Доверие. А куда девать всю эту раскаленную энергию? Об этом я и думать боюсь. Что потом? Водометы? Автоматы? Хотя скорее всего ничего не будет. Утрутся и пойдут жить дальше. С одной стороны, как бы и хорошо: зачем нам Майдан? Да и не умеем мы так. Но и делать дальше вид, что ничего не происходит тоже нельзя. Ну и как быть?
Сейчас люди в прострации. Мне думается, что паника с банками - это следствие провокационных действий изобретателей девальвации. И мне непонятна изначальная логика. Поймали SMS-провокаторов: мол, они занимались дезинформацией. Ну, а почему тогда Нацбанк остался невиновным - все ведь началось с него? И он, в отличие от этих хулиганов, не распространял ложь инкогнито. Накануне девальвации главный банк страны клятвенно заверял всю страну, что все замечательно. И я в очередной раз задаюсь вопросом: а что в этом банке национального? Скорее он – Антинациональный.
Как я понимаю нынешнюю девальвацию, если уж совсем просто?
В самом начале я отдал пальто. В 90-х. Когда была всеобщая эйфория от обретения независимости. Ничего, не расстроился, в куртке похожу, думал, дело же общее. Но через какое-то время пришлось и куртку отдать. После и пиджак. А недавно, уже и без моего спроса, с меня и рубашку сняли. Остался в майке. И холодно уже, и как-то некомфортно. И теперь я опасаюсь – а вдруг и майку снимут? И как только появляется какая-нибудь ухмыляющаяся физиономия в телевизоре с обещанием, что больше ничего не будет, мне еще тревожнее становится. И чем шире она, физиономия, ухмыляется и чем тверже обещает, тем больше подозрений вызывает.
Ну ладно. Хватит о девальвации. Бог с ними – с деньгами. Не впервой, как говорится. Жалко, конечно, ну а что теперь? Я – о другом. О том, как же так случилось, что мы ужились с этим позором – быть бедными на богатой земле? Вот если даже рассматривать Казахстан как общенациональный бизнес-проект. Он ведь очень ликвидный – наш Казахстан.
Мы любим повторять: у нас в недрах - вся таблица Менделеева! А помните ли вы, что на момент распада Союза у нас были развитые атомная, тяжелая и легкая промышленности, не говоря уже о военном производстве и обрабатывающей индустрии. Сколько работало заводов и фабрик! Сколько было совхозов-миллионеров! Сколько давали хлеба - по миллиарду пудов! Все это действовало, кипело, работало, нам оставалось только развивать. У нас была – База. И главный капитал – Человек. Образованное население.
Ну, и куда делся этот Человек? Сегодня бомжи с советским образованием грамотнее нынешних отличников.
Я не тоскую по Союзу. Я просто задаюсь вопросом: куда все это исчезло?
Часто случается: у многих миллионеров после их кончины безмозглые детки спускают всё состояние за рекордно короткие сроки. Мне думается, наш случай может претендовать на строчку в Книге Гиннесса. Прос.ать целую страну! Это же надо так умудриться…
Ну, хорошо, давайте без мата.
С чего мы начали?
Мы выбрали себе вождей. Как это было – мы все знаем, поэтому я не буду напоминать. Далее мы выбрали тех, кто доводил бы до наших вождей наши проблемы. Вот здесь стоит задержаться.
Вот – ты. Ответь себе. Как ты выбирал? Ты вообще на выборы эти ходил? За тебя же телевизор все решил. Он тебе этого депутата раз сто по ящику показывал: вначале, как он в армии служит и товарищам своим боевым помогает, как потом у станка стоит, пот со лба смахивает, потом, как бабушку через дорогу переводит и сумку ее несет. Помнишь?
Или другой депутат. Вот он поет. И как поет! Ну, соловей! И по всем городам ездит. И везде поет. И все его любят и чапаны дарят. Ну, как за него не проголосовать? Кто-то, правда, попытался остановить: «Стойте! А он в политике чего-нибудь смыслит?» «Да какая разница – смыслит, не смыслит? – ответил ты. – Его же народ любит!» И что в итоге? В итоге певца мы потеряли, а политика не приобрели. А он еще и в патриотизм стал играть. Он же народные песни пел, по песням и сформировал свое мировоззрение. А то, что пелись они в 18 веке, уже не так важно.
Странности начинаются потом: как они другими становятся? Тот же телевизор показывает тебе их уже совсем другими: трудно не заплыть жиром, сидя неподвижно в кресле и нажимая на кнопочки. Так любой заплывет.
И чего ты теперь возмущаешься? Ты же сам их выбирал.
Поэтому – не надо гневаться на них. Они такие же, как все мы, только они уже – на другом берегу. А моста между ними и нами нет. Вернее – он был когда-то, но они его сожгли. Я хочу сказать: не надо долбиться в дверь, которую не открывают. Тут одно из двух: или хозяев нет дома, или они не слышат. Или делают вид, что не слышат. Какая разница? Важен вывод – не надо стучаться в эту дверь. Не надо орать под окнами и тем более – не надо ее поджигать.
Телевидение и газеты сейчас находятся в руках тех, кому я бы не доверил налить мне воды в стакан. Поэтому не надо обижаться и на журналистов. Многим из них самим противно, но они вынуждены отрабатывать заказ. А кто заказчик? Правильно.
Не надо обижаться на полицейских. Это их работа. Грязная? Но кто-то же должен этим заниматься. А кто им платит? Правильно.
Вообще не стоит ни на кого обижаться. Мы все оказались в одном месте. И теперь надо искать выход. Всем. И журналистам, и полиции, и офицерам с солдатами, и бизнесменам, у которых сорвались сделки, и студентам, которые копят свои крохи на экзамены, и главным банкирам с простыми клерками, и настоящим казахам, и полуказахам, и на четверть казахам, и неказахам – короче, всем… Поскольку плывем мы на одном корабле, а берегов не видно. И есть еще время изменить курс. Мало, правда, но есть. И в следующий раз, когда тебя позовут на референдум или на выборы – подумай, прежде чем опускать свою бумажку в урну.
Я не вижу ничего, кроме комплексов, которыми они заразили нас. Нигде в мире я не видел такого количества дорогих машин у новых мечетей. Нигде с такой помпой не проводятся презентации и свадьбы на банковские кредиты. Нигде нет такого рвения пускать пыль на этих пирах. Нигде в мире я не видел такого количества шлагбаумов, решеток на окнах, железных ворот и высоких заборов. Такого количества охраны и камер слежения, сторожей и парковщиков…
Как ты думаешь, от кого они огораживаются? От кого прячутся? От нас. А какие мы? Может, с нами что-то не так? Может, проблема в нас? Может, мы – агрессивные? Злые и завистливые? Нездоровые? Голодные? Мы голодны на всякого рода мишуру. Нас, к примеру, сильно нервирует, что название наше за границей путают с Пакистаном и Афганистаном. Получается, опять нас заботит больше, в какой цвет выкрасить забор и что на нем написать. А что творится за забором, где мы ходим в майках-алкашках и спорим – продавать наших детей за рубеж или нет, называть южную столицу Алматы или же вернуться к прежнему названию? И еще эта мозолистая тема: кто из нынешних казахов самый казахский казах? Забавно: в нищей стране шоу про сорок миллионов имеет высокий рейтинг, театры пустые, а мы отгрохали Астана-опера и понатыкали по всему городу символы чужих столиц. А помнишь, как проходила Азиада-2011, под которую строили спорткомплексы и прочую инфраструктуру? А теперь грядут ЭКСПО-2017 и Универсиада-2017… Мы даже замахнулись на Олимпиаду-2022! А старики все стоят у полки с хлебом и считают, сколько им осталось до конца месяца. А дети наши… Дети все это видят. Они – чуткие, они все понимают. Растет еще одно поколение лгунов, лицемеров и рвачей.
И чего ты хочешь?
Все это время ты не стоял в стороне, ты был здесь. Просто тебе было все равно. До тебя до сих пор еще не дошло, что ты и есть – страна. А такой страной легко управлять. Но есть ли будущее у такой страны? Время идёт, а процессы, которые ведут к деградации нации, никто даже не пытается понять и приостановить. Ты – в туннеле. И чем дальше, тем темнее.
А что такое тьма? По логике тьма - это отсутствие света. А кто должен включить свет? Главный электрик? Усатый начальник КСК? Весельчак у кассы? Так вот. Никто тебе свет не включит, пока ты сам не пойдешь и не сменишь перегоревшую лампочку. И будет тебе свет. А что для этого надо сделать?
Ну, во-первых, выключи телевизор – он тебе такой не нужен. И хватит быть рабом своей мобилы. Ты – его? Или он – твой? И все остальные эти гаджеты. (Наверное, не случайно созвучно со словом «гад»?) Ну, постарайся хотя бы сосредоточиться на главном, не надо жрать все подряд. Ты же не свинья. Зачем тебе весь этот мусор? Найди нормальные сайты – их мало, но они есть. Они учат. Просвещают. Там нет злобы, желчи и прочей лабуды. И почаще смотри в небо. Подними голову. Твои предки общались с Небом. Не нужно смотреть все время под ноги. Осмотрись. Позвони маме, в конце концов. Купи ребенку то, что он давно просит. Съезди с ним в горы, покатайся на лыжах. Снег еще есть. Последний снег, между прочим. Короче – очисти душу. Нельзя все время жить в этом стрессе. В ожидании того, что дальше будет хуже. Не бойся жизни. Она – разная.
Задолбало? Не долбайся. Лучше подумай, что ты можешь предложить – себе. И своим родным.
Согласен. Зла много. Но ты сам его породил, и теперь своим раздражением ты удесятеряешь его воздействие. Ты не раздражайся, желудок испортишь, ты поищи возможности. И пойми одно. Жизнь проходит мимо тебя. А ты все ждешь. Все надеешься на завтра или на кого-то еще. Да пойми ты, наконец: завтра – нет. Всегда было и есть – сегодня. А если ты наладишь свое сегодня, то и завтра наступит тебе хорошее. И не надо будет ждать его с ужасом. Оно наступит спокойно и легко. И будет тебе в нем хорошо. А то затекли, наверное, колени – стоять-то столько.
Все равно нам дорога эта страна, пусть даже такая: обворованная, оболваненная, обманутая и убогая. Тебя раздражает государство, которое развалило тут все: и образование и науку, и медицину, да еще вынесло полстраны за бугор и там попрятало? Но отделять себя от нее ты все равно не можешь. Ты же здесь живешь. И знай. Родина - это не депутаты и не правительство. И даже не президент. Родина это – ты и твои дети. Твои родители и твои друзья. И еще – Родина у тебя такая, какой ты есть сам. Поэтому – начни с себя.
Не плюй на тротуар и не бросай окурок мимо урны, даже если тебя никто не видит. Тебя же вроде достала эта помойка - ну зачем ты тогда соришь? Зачем ты ведешь себя дома, как в грязной дешевой гостинице, где ты позволяешь себе тушить бычки о мебель, мочиться в умывальник и ходить в грязной обуви. В Турции и уж тем более в Эмиратах ты такое себе не позволишь. Да никто и не позволит тебе такое. Там. Потому что турки и арабы любят свой дом.
Вот ты, наверное, сейчас думаешь: мол, говорить – легко. Поверь, мне это говорить – нелегко. Мне даже тяжело об этом тебе говорить. Потому что я не хочу врать – дальше будет хуже. Наш эфемерный мир держится не благодаря власти, а больше из-за нашей природной лени, инертности и невежества. Нежелания что-либо изменить.
Вся наша так называемая стабильность держится не на нашем трудолюбии, а исключительно на экспорте сырья. Все, что мы научились за эти годы делать быстро, – это продавать. На вырученные деньги мы покупаем продукты, даже кефир с молоком у нас привозные. Но бензин вскоре подорожает, а это значит, что подорожает и все остальное. Своих НПЗ у нас мало, да и оборудование на них старое. Все деньги, которые мы заработали, они потратили на Астану. Поэтому девальвация приведёт к дальнейшей инфляции. Пенсионные накопления, как и вклады населения, обесценятся. С высоких трибун говорится о привлечении иностранных инвесторов. Но они и раньше часто теряли деньги у нас. Теперь же, после таких жестоких действий Нацбанка, доверия станет еще меньше. Президент в прошлом году говорил, что нельзя проводить девальвацию, исходя из интересов нескольких компаний. Но ведь провели же…
Что в этой ситуации могу лично я?
Все, что я могу, – поддержать тебя словом. Могу лишь поднять тебе настроение. И вообще, все, что я делаю, все мои фильмы и книги, я делаю с намерением поддержать тебя. И еще могу попросить тебя – задуматься.
Вот я часто слышу: нас 17 миллионов, и мы разобщены. Это правда. Ну, а что нам мешает стать ближе? Горлопаны, которые визжат о чистоте крови? Фашиствующие молодчики, которые спят и видят страну в мракобесии? В сад их! Мы никому не нужны в этом мире, кроме самих себя. Откуда же такое стремление – понравиться миру? Давайте сначала понравимся друг другу. Это что, так сложно?
Не подрезай ты его и не сигналь, как ненормальный. Несется идиот – пропусти. Он долго так не проездит. Не хочешь давать взятку гаишнику – не нарушай. И улыбайся чаще. Как делают это они, там у себя. Фальшиво? Ну, по мне так лучше фальшивая улыбка, чем искренняя злоба. И тогда ты перестанешь чувствовать себя чужаком у себя дома. И, может быть, тогда они поймут, наконец, что не армию надо усилять и полицию, а заняться улучшением качества населения. Образованием и культурой. Национальная безопасность – это не автоматы с водометами и не полицаи с дубинками, а сытые люди, обеспеченные работой. Мирно не там, где собаки злые, а там – где соседи добрые.
Помнится, Он же говорил: вначале экономика, а потом политика. Я убежден, не будет никакой политики и не будет никакой экономики, если население - низкого качества.
И, если ты не займешь своим качеством, может статься так, что не будет уже мыслей, как спасти отечество. Станет вопрос: как спастись от этого отечества. Когда-то охотились за ведьмами. Есть ощущение, что скоро уже ведьмы откроют охоту на нас.
Не поддавайся. И не отчаивайся. И не надо паниковать. И не думай о баррикадах. Это – плохая идея. Просто тебе сделали подножку, и ты упал. Но ты упал где-то и по собственной вине. Вставай и двигайся дальше. Ты потерял деньги, но это – всего лишь деньги. Зато ты теперь знаешь, откуда ждать подвоха. И всегда помни: только ты выбираешь, где остановиться. Так что жизнь продолжается и только тебе решать, какой ей быть.