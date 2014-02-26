Фото из архива "МГ" Фото из архива "МГ" С начала зимы с уральских улиц вывезли более 107 тысяч кубометров снега, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". С приближением весны МГК ДЭП начали проводить противопаводковые работы. - Ежедневно из города мы вывозим 3500-4000 кубометров снега, - говорит и.о. руководителя МГК ДЭП Болат АМИРГАЛИЕВ. - Работать приходится круглосуточно. В дневную смену работает 260 человек, в ночную - 20-25 человек. К уборке снега привлечены 90 единиц техники - "Камазы", погрузчики и автогрейдеры. Мы заключаем договоры с местными предприятиями и берем у них в аренду необходимую технику. ДЭП работает согласно заранее составленному графику и уделяет особое внимание тем улицам, которые наиболее часто подтапливались. - В первую очередь мы убираем район Зачаганска, 2-й рабочий поселок, район СОШ №3, Желаево, Деркул, - говорит Болат АМИРГАЛИЕВ. - Эти районы подтапливаются из года в год. Чистый снег с таких районов как Зачаганск, Коминтерн вывозят на полигон в районе "Телецентра". Грязный снег вывозится на полигон в поселке Асан. Коммунальные службы также заняты освобождением от снега арыков. До 1 марта основную часть снега с улиц города коммунальники должны убрать, так как с наступлением тепла талые воды могут подтопить проезжую часть, тротуары и частный сектор. - Снег на территории, прилегающей к собственному жилью, зданий учреждений, предприятий должны убирать их владельцы, - говорит Болат АМИРГАЛИЕВ. - Однако это не делается.  Сейчас они не убирают снег, а когда весной их будет топить, на наши плечи ляжет забота об откачке воды. Особо злостные нарушители - владельцы предприятий по улицам Шолохова и Сырыма Датова, ТОО "СтеклоСервис", ресторан Бибигуль и другие.