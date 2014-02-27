Фото с сайта diapazon.kz Фото с сайта diapazon.kz 33-летняя женщина в реанимации, в ожогах 97 процентов тела. Мать пострадавшей считает, что дочку облил бензином супруг и подпалил, сообщает "Диапазон". Мать пострадавшей говорит, что это сделал супруг её дочки. Жанель Рахметова в реанимации, у неё обожжено 97 процентов тела. Инцидент произошел в поселке Косестек. 33-летняя Жанель  была в бане, она загорелась как факел. – Она сейчас вся в ожогах, не может есть. Ее кормят внутривенно. Врачи дают неутешительные прогнозы, говорят, что с такими ожогами у них никто не выживал. Но дочь борется, организм молодой, – плачет мама пострадавшей Гульсара. У пострадавшей 6 детей, самому младшему ребенку 9 месяцев. Мать считает, что во всем виноват супруг дочери. – У них были конфликты с дочкой, он пил водку, бил ее. Я не вмешивалась. Зять говорит, что не виноват. Он рассказал, что дочь хотела растопить печь в бане с помощью солярки, но по ошибке взяла канистру с бензином. Я думаю, что он врет. В печке не было дров. А врачи сказали, что за минуту она не могла так обгореть. Мне кажется, что он ее облил бензином, подпалил в бане, а потом держал дверь, чтобы она не могла выскочить на улицу, в снег. Незадолго до этого внук видел, как зять за волосы потащил Жанель в баню. Ребенок не сразу об этом рассказал, боялся. Сейчас зять в бегах, полиция говорит, что уголовное дело возбудили. Мы написали заявление в прокуратуру. Мы хотим, чтобы во всем разобрались. У него есть родственники в полиции, боюсь, что он может избежать ответственности. В среду состояние Жанель не улучшилось, но она в сознании, разговаривает. – Дочь говорит, что все произошло случайно, но подробностей не сообщает. Она сказала, что чувствует себя сейчас, как новорожденная. Она расскажет правду, когда пройдет 40 дней после случившегося, – говорит Гульсара. В пресс-службе ДВД инцидент не прокомментировали.