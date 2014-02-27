Фото с сайта lenta-ua.net Фото с сайта lenta-ua.net Новые власти Украины намерены подписать соглашение об ассоциации с ЕС, от которого отказалось прежнее руководство страны, в ближайшие месяцы. Об этом сообщает «Новый регион» со ссылкой на главу парламентского комитета по европейской интеграции Григория Немырю. По словам парламентария, договор будет подписан еще до внеочередных президентских выборов, назначенных на 25 мая. Свою подпись под ним поставит исполняющий обязанности президента Александр Турчинов. Турчинов, напомним, является одним из лидеров «Батькивщины» (одной из партий, поддержавших «Евромайдан»). После того, как Верховная Рада перешла под контроль сторонников «Евромайдана», он получил пост спикера парламента, а также был назначен «временным президентом» — вместо отстраненного от власти Виктора Януковича. Между тем глава МИДа Польши Радослав Сикорски, как передает УНИАН, заявил в интервью местным СМИ, что соглашение может быть подписано после президентских выборов на Украине — «как только Украина будет иметь демократическое правительство» и «лидера с обновленным демократическим мандатом». Представитель Польши также отметил, что для стабилизации экономической ситуации на Украине новой власти следует провести переговоры с МВФ, девальвировать гривну и поднять цены на газ для населения. Он посоветовал сделать это быстрее. «Новая власть имеет ограниченное время на чрезвычайную политику, когда общество может еще воспринять, что виновной за такие "жертвы" является предыдущая власть», — добавил Сикорски. Соглашение об ассоциации и зоне свободной торговли с ЕС прежнее руководство Украины планировало подписать в конце прошлого года. Альтернативу — полноценное присоединение к Таможенному союзу с Россией — в Киеве отвергали (допуская, впрочем, присоединение к ТС на особых условиях при сохранении курса на европейскую интеграцию). Однако незадолго до саммита, на котором предполагалось утвердить документ, украинское правительство объявило, что подготовка к подписанию остановлена. В Киеве заявили, что соглашение невыгодно для украинской экономики. Одновременно с этим правительство поручило министерствам активизировать торгово-экономические связи с Россией. Вскоре после отказа от ассоциации с ЕС президент Украины Виктор Янукович посетил Россию, в ходе его визита было объявлено, что Украина получит скидку на газ и что Россия к тому же вложит 15 миллиардов долларов в украинские ценные бумаги. В самой Украине в то же время отказ от ассоциации с ЕС спровоцировал антиправительственную кампанию («Евромайдан»). Протестные акции в Киеве и ряде других городов продолжались более двух месяцев, они сопровождались беспорядками, столкновениями «майдановцев» с сотрудниками силовых структур и захватом административных зданий. В итоге оппозиция получила контроль за Верховной Радой и проголосовала за отстранение президента от власти. Местонахождение Януковича в настоящее время неизвестно.