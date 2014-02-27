Иллюстративное фото с сайта soblazny.kz Иллюстративное фото с сайта soblazny.kz Актюбинцы, осужденные за религиозный экстремизм, стали героями документального фильма, в котором призывают молодежь не следовать их примеру, пишет в свежем номере газета «Время» в материале «Пусть говорят». Премьера ленты под названием «Құрбандар» (Жертвы) состоялась в среду. Первыми зрителями стали директора всех актюбинских школ, руководители городской и областной прокуратуры, а также ГУВД и ДВД области. Глядя в объективы камер, молодые зэки рассказывают о том, как они заблудились на пути к вечному раю, как ошибочно понимали значение слова «джихад» и теперь сожалеют о содеянном. - Теперь этот фильм будем крутить во всех школах области. Всего с начала года мы проверили более 100 сайтов и направили в суд материалы о закрытии четырех веб-страниц, которые содержат информацию об изготовлении в домашних условиях огнестрельного оружия, а также признаки религиозного экстремизма. Помимо этого мы предупредили родственников тех актюбинцев, которые уехали за рубеж за так называемыми религиозными знаниями, чтобы они не смели перечислять им деньги, - рассказали представители прокуратуры.