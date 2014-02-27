Фото с сайта www.nr2.ru Фото с сайта www.nr2.ru Председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров призвал крымских татар, участвующих в многотысячном митинге в Симферополе около здания Верховного Совета Крыма, расходиться, сообщает "Новый регион 2". Как сообщает e-crimea.info, призыв Чубарова был озвучен после того, как он вышел из здания парламента. По его словам, а также словам крымскотатарских активистов, «Крым остается в составе Украины, а с крымскими татарами будут считаться». Участники митинга встретили эти слова с ликованием. Затем крымские татары неспешно начали покидать территорию перед зданием. В ходе митинга возникло столкновение между крымскими татарами и сторонниками русских организаций, к которым присоединились жители Севастополя, приехавшие на десяти автобусах. Ситуация была сильно обострена, между активистами обеих сторон возникали словесные перепалки. Затем крымские татары попытались установить на здании парламента свой национальный флаг, это спровоцировало русских активистов, началось взаимное вытеснение по принципу «стенка на стенку». Между обеими сторонами летали бутылки и петарды, у некоторых активистов в толпе были изъяты деревянные дубинки и палки. Затем крымские татары вытеснили всех оппонентов от здания парламента и начали ликовать. События возле Верховной Рады Крыма 26.02.2014 Всего в мероприятии приняло участие около 20 тысяч человек. Участники митинга объявили, что на участке внутреннего двора парламента, который занимали русские активисты, обнаружены пустые емкости из-под вина. Кроме того, тут были брошены плакаты, флаги и агитационные материалы русских организаций, которые крымские татары собрали в кучу и подожгли под крики «Крым без России!» Напомним, митинг крымских татар был организован в знак протеста против попыток изменения государственной принадлежности полуострова. В ходе митинга председатель Меджлиса Рефат Чубаров предложил перенести запланированную на сегодня внеочередную сессию Верховной Рады Крыма. Фото с сайта www.nr2.ru Фото с сайта www.nr2.ru Фото с сайта www.nr2.ru Фото с сайта www.nr2.ru   Фото с сайта www.nr2.ru Фото с сайта www.nr2.ru   Фото с сайта www.nr2.ru Фото с сайта www.nr2.ru   Фото с сайта www.nr2.ru Фото с сайта www.nr2.ru        