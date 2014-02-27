Иллюстративное фото с сайта criminalzp.com Иллюстративное фото с сайта criminalzp.com В Актобе  контингент спецлечебницы объявил голодовку. Пациенты уверяют, что в больнице их избивают, плохо кормят, плюс ко всему в учреждении полная антисанитария, сообщает телеканал КТК. Переполох устроили хронические алкоголики и наркоманы, которые находятся на принудительном лечении. 27 постояльцев даже объявили голодовку. Об этом журналистам сообщили родственники пациентов. К приезду прессы местный контингент уже приготовил эмоциональное выступление через решетчатые окна. Через несколько минут одна из жертв медицинского режима все-таки прорвалась к выходу и поведала о своей печальной доле. Мужчина утверждает, что все пьяницы и наркоманы вынуждены существовать тут в условиях ужасной антисанитарии. Мало того – персонал их еще и поколачивает. Главврач и не отрицает: физическую силу действительно приходится применять. Но исключительно в рамках должностных инструкций. Говорит, далеко не все в спецучреждении соглашаются вести здоровый образ жизни: в палаты проносят спиртное, а потом устраивают дебоши. Усмиряют таких пылких пациентов в изоляторе. "Они сопротивляются, не слушают, матерятся. Руками кидаются. Всякое бывает", - признал главврач специализированного лечебно-профилактического предприятия Актюбинской области Шампан Турышов. Голодовка недовольных, говорят в лечебнице, продлилась всего несколько часов. После переговоров бунтовщики попросили накормить их обедом.