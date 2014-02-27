На месте ДТП оказался владелец разбитой автомашины «Мазда СХ9» Илья. По его словам, он раньше жил в Уральске, а сейчас проживает в Самаре. В Уральск он приехал по делам. Здесь снял квартиру, где, как он выразился, «отдыхал» с двумя девушками. - В 4.30 мне позвонили полицейские и сказали, что моя машина слетела в арык в районе парка Кирова, - рассказал Илья. - Оказалось, что девушки вытащили из его кармана деньги и ключи от машины. Потом выехали на авто по улице Ихсанова на Чагано-Набережную, откуда поворачивая направо, не вписались в поворот и снесли знак пешеходного перехода. Затем иномарка слетела в арык. В машине сработали подушки безопасности, кроме того, поврежден передний бампер, «кенгурятник», лобовое стекло и бока авто. Девушек забрали полицейские. Подробности выясняются.