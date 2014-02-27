Фото с сайта www.liter.kz Фото с сайта www.liter.kz Премьер-министр Серик Ахметов утвердил правила учета мнения населения при переименовании административно-территориальных единиц Казахстана, сообщает NUR.KZ. При переименовании будет учитывать мнение населения. Также мнение казахстанцев будет учитываться при уточнении и изменении транскрипций названий населенных пунктов. "Утвердить прилагаемые Правила учета мнения населения соответствующей территории при наименовании, переименовании административно-территориальных единиц, составных частей населенных пунктов, а также уточнении и изменении транскрипции их названий", - говорится в постановлении правительства от 24 февраля 2014 года. Для учета мнения населения местные исполнительные органы вносят на рассмотрение маслихатов необходимые материалы по наименованию и переименованию. Мнение населения учитывается на основании проведенных публичных слушаний в постоянных комиссиях маслихата и оформляется протоколом. Протоколы в течение 7 рабочих дней размещаются на интернет-ресурсе местных исполнительных органов и публикуются в СМИ. Мнение населения в порядке установленном действующим законодательством РК вносится на рассмотрение комиссий. Постановление вступает в силу через 10 дней после опубликования. Напомним, президент Нурсултан Назарбаев предложил переименовать Казахстан в "Қазақ елі". Общественные и политические деятели Казахстана активно отреагировали на эту идею и предложили несколько своих вариантов переименования страны.