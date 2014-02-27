reid_ural10Вчера, 26 февраля, в районе 20 часов корреспондентов портала «Мой ГОРОД» - фотокорра Медета МЕДРЕСОВА и видеооператора Ербола АМАНШИНА вызвали в ДВД ЗКО. Нам сообщили, что сотрудники управления внутренней безопасности хотят задать вопросы по факту задержания их коллеги - старшего оперуполномоченного по особо важным делам УСБ ДВД ЗКО Серика КУСПАНОВА.  Напомним, Куспанов был задержан в ночь на 26 февраля сотрудниками УАП по подозрению в вождении автомобилем в нетрезвом виде и с подложными госномерами. Его «Тойота Авенсис» был остановлен возле старого поста ГАИ на трассе в сторону поселка Желаево. Это был рейд «Пьяный водитель», в котором участвовали журналисты портала «Мой ГОРОД» и снимали все происходящее на камеру. - Я лично написал где-то полтора листа объяснительной, минут сорок меня опрашивали, столько же Ербола. Опрашивал сотрудник УСБ, особо интересовались, был ли запах алкоголя изо рта задержанного, я подтвердил, - рассказал Медет МЕДРЕСОВ, вернувшись домой. Также сотрудники УСБ попросили видео у корреспондентов портала "Мой ГОРОД". В пресс-службе ДВД ЗКО сообщили, что расследование идет, о результатах сообщат дополнительно.