Фото с сайта sofya1444.livejournal.com Фото с сайта sofya1444.livejournal.com Здания парламента и совета министров Крыма захвачены вооруженными людьми "в униформе без опознавательных знаков". Об этом сообщил в Facebook глава меджлиса (неофициального крымско-татарского парламента) Рефат Чубаров. Каких-либо требований, по его словам, они пока не выдвигали. О захвате зданий сообщает также BSNews. "Информация соответствует действительности. На здании Совмина Крыма поднят российский флаг", — передает агентство. По информации "Центра журналистских расследований", российский флаг поднят и над зданием крымского парламента. Источник сообщает также некоторые подробности захвата: по его данным, при захвате правительственного здания люди "скрутили постовых милиционеров и бросили светошумовую гранату". Информацию о захвате двух зданий подтвердили УНИАН очевидцы , которые сейчас находятся в центре города. Ранее Украина обвинила Россию во вмешательстве в дела Крыма.