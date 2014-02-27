Фото из архива "МГ" Фото из архива "МГ" Футбольный клуб «Актобе» решил поддержать своих самых активных болельщиков, желающих посетить матч Суперкубка, сообщает корреспондент портала «Мой ГОРОД». В частности, ФК выкупил для фанатов один плацкартный вагон поезда, следующего в Астану. Счастливыми обладателями проездных билетов станут 54 члена самых активных фан-движений актюбинской футбольной команды- «13 Сектор» и «Актобе-Фанс». Напомним, матч Суперкубка Казахстана по футболу 2014 состоится в столице  9 марта на стадионе «Астана-Арена». В нём встретятся победитель чемпионата Казахстана сезона 2013 - «Актобе» и обладатель Кубка Казахстана сезона 2013 - карагандинский «Шахтер».