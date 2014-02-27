Иллюстративное фото с сайта www.tengizchevroil.com Иллюстративное фото с сайта www.tengizchevroil.com В Казахстане установлены квоты на привлечение иностранной рабочей силы по приоритетным проектам на 2014 год. Соответствующее постановление правительства РК от 24 февраля 2014 года опубликовано в официальной печати, сообщает NUR.KZ. В 2014 году в этих целях планируется привлечь 5142 человека. Согласно документу, иностранных специалистов привлекут при реализации 8 проектов: строительство Актогайского горно-обогатительного комбината – 800 человек, строительство Бозшакольского горно-обогатительного комбината – 1920 человек, расширение и реконструкция Экибастузской ГРЭС-2 с установкой энергоблока станционной No3 – 1286 человек, строительство Балхашской ТЭС – 800 человек, строительство каскада малых ГЭС на реке Коксу (строительство рудничных ГЭС-1 – 2013 г.; строительство рудничных ГЭС-2 – 2014 год) (заявитель – товарищество с ограниченной ответственностью "Датанг-ТТ-Энерджи" - 90 человек. Также зарубежные специалисты привлекаются для создания производства автомобилей марки "Ssang Yong" модели "Nomad" методом CKD (мелкоузловой) сборки - 81 человек, строительства цементного завода – 150 человек. Постановление вводится в действие со дня его первого официального опубликования.