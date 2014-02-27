Иллюстративное фото с сайта stud.kineu.kz Иллюстративное фото с сайта stud.kineu.kz В Атырау задержан старший контролер учреждения УГ 150/10, сообщает корреспондент портала «Мой ГОРОД». Сотрудник колонии-поселения, по версии финансовой полиции, получил  взятку в сумме 150 тысяч тенге. Н. ТЕМИРБАЙ получил денежную сумму от своего подчиненного за непривлечение одного из осужденных к наказанию за нарушение режима содержания. - На данный момент возбуждено уголовное дело за получение взятки, задержанный водворен в ИВС, - уточнил заместитель начальника финансовой полиции Зангар ЗАНКАНОВ.