Фото из личного архива уральского журналиста Казбека Куттымуратулы Фото из личного архива уральского журналиста Казбека Куттымуратулы Сельчане требуют, чтобы им оставили районную больницу с нынешним количеством врачей и оборудованием. По их мнению, в скором времени больницу расформируют, и останется только семейный врач.  По словам пенсионерки села Тайпак Акжайыкского района Жумаганым МАЖИЕВОЙ, сегодня утром они практически всем селом собрались у акимата. - Нас собралось около 100-120 человек, - рассказала Жумаганым МАЖИЕВА. - Нас приняли в зале, куда все желающие не поместились, и часть людей стояли в коридоре. По словам сельских жителей, власти решили сократить штат врачей больницы, поскольку сейчас в селе численность гораздо меньше, чем в бытность Тайпака, когда он был районным центром. - Больница у нас хорошая, врачи тоже, - говорит Жумаганым-апа. - Если штат сократят, куда они пойдут? Сократят и бухгалтеров, водителей, люди останутся без работы. А нам старикам каково? К узким специалистам нужно будет ехать в Чапаево. Говорят, что специалисты по определенным дням сами будут приезжать, но как это все будет? Между тем руководитель управления здравоохранения ЗКО Камидолла ИРМЕНОВ заявляет, что сокращения штата больницы, а уж тем более ее закрытия не будет. - По сути, больница просто поменяет свое название, - говорит Камидолла ИРМЕНОВ. По его словам, больница в селе Тайпак называется районной, хотя согласно постановлению правительства районная больница должна находиться в районном центре. Кроме того, номерной районной больница может быть, если население округа составляет не менее 20 тысяч человек. В Тайпакском сельском округе их чуть меньше 12 тысяч. Если раньше за редкими анализами или УЗИ сельчанам приходилось ехать за сотни километров в Уральск, то теперь они будут ездить в Чапаево. Точно также врачи из Чапаево будут ездить теперь уже к своим пациентам в Тайпак. К тому же в Чапаево есть реанимобиль. - Штат в больнице останется, изменится только название, - уверяет глава облздрава. - Там сейчас 30 койко-мест родильного, хирургического отделений, все они сохраняются. На последней коллегии было много нареканий в адрес Тайпакской больницы, поэтому мы решили попрощаться с главврачом. На его место назначили Серика ЖУМАГУЛОВА, который проработал в этой больнице 25 лет. Сельчане его знают. Сейчас в больнице проводится аудиторская проверка. По словам ИРМЕНОВА, в Тайпаке был «специально созданный ажиотаж» бывшими работниками больницы, которых уволили за нарекания, и людей собралось не более 30 человек, а не 100, как сообщили сельчане. - На встречу к ним вчера вечером выехал мой заместитель Маншук АЙМУРЗИЕВА, которая разъяснила им ситуацию, - сообщил  глава облздрава. К слову, люди разошлись после того, как выслушали замакима района и замначальника облздрава.