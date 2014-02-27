Иллюстративное фото с сайта yvision.kz Иллюстративное фото с сайта yvision.kz Запретить водителям садиться в машину инспектора хотят в Казахстане, передает корреспондент Tengrinews.kz. Сенат Парламента внес свои поправки в законопроект о дорожном движении и направил его на согласование в Мажилис. "Запрещается водителю выходить из машины, в определенных случаях он только выходит по требованию работника полиции, и он не должен заходить в кабину машины автоинспектора, либо, чтобы автоинспектор входил в кабину водителя. Это, я думаю, коррупционная норма была когда-то", - заявил сенатор Серик Акылбай в кулуарах заседания верхней палаты, разъясняя одну из норм закона, которая указывает на то, что водитель и пассажиры не должны покидать транспортное средство в случае остановки сотрудником органов внутренних дел без его разрешения. Кроме того, депутат пояснил, как с принятием закона "О дорожном движении" должна проходить процедура оформления штрафов. "Они (автоинспекторы. - Прим. автора) должны на капоте машины нарушителя либо на капоте автоинспектора заполнять протокол о нарушении правил дорожного движения. То есть, открыто. Если водитель признает, что нарушил, то в этом случае не надо давать взятки, он имеет право в течение семи дней оплатить 50 процентов (штрафа. - Прим. автора). Не надо ни на какие сделки идти", - отметил Серик Акылбай и выразил надежду на то, что новый закон позволит избавиться от коррупции на дорогах. Напомним, что поправки в административное законодательство предусматривают, что в случае оплаты штрафа в семидневный срок, сумма штрафа будет снижена вдвое. "Если водитель ничего не нарушал, беспричинно никто сейчас не имеет права останавливать, просто для проверки документов. Проверка документов - только на постах", - заключил сенатор Акылбай. Проектом закона также предполагался запрет эксплуатации автомобиля в случае неисполнения налогового обязательства по налогу на транспортное средство. Учитывая, что данное требование не сказывается на обеспечении безопасности дорожного движения, сенат исключил данную норму в законопроекте.