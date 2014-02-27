Фото с сайта dic.academic.ru Фото с сайта dic.academic.ru Об этом стало известно сегодня, 27 февраля, на встрече акима ЗКО с представителями министерств РК. Разъяснить послание президента приехал министр культуры и информации Мухтар КУЛ-МУХАММЕД. - Я вчера перед выездом в ЗКО был на приеме у премьер-министра РК Серика АХМЕТОВА, - сказал КУЛ-МУХАММЕД. - У Западно-Казахстанского региона большой потенциал, я с ним знаком давно. И в сравнении могу сказать, что по всем показателям регион твердо держится в твердых середнячках. Регион приграничный и, конечно, его потенциал - это рынок соседних областей России, но как об этом говорить, если по сей день в область не летали нормальные самолеты, не говоря о международных судах. В этой связи мы высоко оцениваем плодотворную работу акима, который решил этот вопрос, и уже в этом году начнется строительство взлетной полосы. Деньги уже выделяются, и премьер сказал, что аким этот вопрос поставил ребром, - заявил Кул-Мухаммед. Как известно, международный аэропорт  «Орал» только номинально называется международным. Еще в январе 2012 года авиакомпания Air Astana прекратила выполнение рейсов в Уральск. Тогда в авиакомпании пояснили, что «эта мера является вынужденной, поскольку аэропорт Уральска нуждается в капитальном ремонте взлетно-посадочных полос для того, чтобы реактивные авиалайнеры смогли выполнять безопасные взлеты и посадки». При этом, аэропорт Уральска находится в частных руках, и только в прошлом году его «взлетка» была передана на баланс республики. И в этом году начнется реконструкция полосы. - Полоса предусматривается из монолитного бетона по новой технологии, где после капитального ремонта у аэропорта будет возможность принимать все виды воздушных судов, - рассказал председатель комитета автотранспорта министерства транспорта РК Замир САГИНОВ, который также сегодня приехал в Уральск. - Работы планируется начать в этом году. На капитальный ремонт из республики выделяется 6 миллиардов тенге. Сейчас состояние аэропорта очень плачевное, воздушные суда большой вместимости не могут сюда летать. Что касается самого здания аэропорта «Орал», оно также очень старое. Но вопрос о строительстве терминала в Уральске пока не стоит.