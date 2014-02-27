Фото с сайта kvedomosti.com Фото с сайта kvedomosti.com Беглый президент Украины Виктор Янукович в настоящее время находится в подмосковной Барвихе, в санатории управделами президента России, сообщает РБК. Об этом сообщило российское информационное агентство РБК со ссылкой на свои источники. Некий крупный российский бизнесмен, а также высокопоставленный российский чиновник, чьи имена агентство не раскрывает, рассказали, что в ночь с 24 на 25 февраля Янукович прибыл в Москву. Свергнутого главу государства якобы видели в гостинице "Украина". Группа людей провела в ресторане гостиницы на 11-м этаже почти всю ночь со вторника на среду. Гостей охраняли представители спецслужб, а обслуживающий персонал на мероприятие не допустили. В гостинице Янукович не задержался и уехал в Барвиху. По данным РБК, в Москве может находиться и бывший генеральный прокурор Украины Виктор Пшонка. Человека, похожего на него, будто бы видели в холле гостиницы "Украина" в среду днем. Отметим, что информацию о нахождении Виктора Януковича в Подмосковье официально пока никто не подтверждает. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков и представитель управления делами президента России Виктор Хреков сказали, что подобными сведениями не располагают. В среду, 26 февраля, заместитель генерального прокурора Украины Николай Голомша сообщил, что Виктор Янукович все еще находится на Украине. В этот же день сам генеральный прокурор страны Олег Махницкий заявил, что Виктор Янукович, а также экс-министр внутренних дел Виталий Захарченко объявлены в международный розыск по обвинению в массовых убийствах. Напомним, 22 февраля Верховная Рада отстранила Януковича от должности президента Украины, назначив президентские выборы на 25 мая.