Как отмечается в сообщении, Standard Life намерена создать офисы за пределами Шотландии, чтобы при необходимости перевести туда свой бизнес. В компании подчеркнули, что такая мера является предварительной на случай возможных осложнений, которые могут возникнуть в случае обретения Шотландией независимости. В Standard Life также указали, что с политической точки зрения сохраняют нейтралитет и ни в коем случае не высказывают определенного мнения, как шотландцам нужно голосовать. Однако в первую очередь страховщик намерен соблюдать интересы своих клиентов, как на всех территориях Соединенного Королевства, так и в других государствах. Как указывает BBC News, Standard Life стала первой крупной британской компанией, в которой высказались по поводу предстоящего референдума в Шотландии и его возможных последствиях. Голосование шотландцев состоится 18 сентября 2014 года; в случае положительного решения страна будет объявлена независимой 24 марта 2016 года. Standard Life была создана в 1825 году и является одним из старейших страховщиков Великобритании. Основные активы и штаб-квартира компании находятся в Шотландии, при этом 90 процентов британских клиентов страховщика проживают за пределами Шотландии.