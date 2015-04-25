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Спорт

Девочка-боксер из Павлодара вновь появилась на YouTube

8-летняя девочка-боксер из Павлодара удивила пользователей YouTube впечатляющей боксерской техникой, сообщает "Экспресс-К". Фото с сайта Tengrinews.kz Два года назад мир впервые познакомился с Эвникой Садвакасовой. Тогда ей было всего пять лет, но видеоролик "Самая быстрая девочка из Казахстана" с ее отменной техникой, реакцией и скоростью набрал почти три миллиона просмотров. 17 апреля отец Эвники Садвакасовой выложил в Сеть очередное видео. В новом ролике 8-летняя девочка-боксер по-прежнему демонстрирует свою феноменальную технику "Эксперты считают, что арсенал ударов Эвники богаче, чем у не
Marat
Девочка-боксер из Павлодара вновь появилась на YouTube
8-летняя девочка-боксер из Павлодара удивила пользователей YouTube впечатляющей боксерской техникой, сообщает  "Экспресс-К".
box
box
 Фото с сайта Tengrinews.kz   Два года назад мир впервые познакомился с Эвникой Садвакасовой. Тогда ей было всего пять лет, но видеоролик "Самая быстрая девочка из Казахстана" с ее отменной техникой, реакцией и скоростью набрал почти три миллиона просмотров. 17 апреля отец Эвники Садвакасовой выложил в Сеть очередное видео. В новом ролике 8-летняя девочка-боксер по-прежнему демонстрирует свою феноменальную технику "Эксперты считают, что арсенал ударов Эвники богаче, чем у некоторых профессиональных боксеров, - говорит ее отец Руслан Садвакасов. - И это при том, что она даже не принимает участия в учебных спаррингах. Я научил всех своих детей боксу, но они не будут выходить на ринг до 15 лет. Такова моя тренерская методика, в противном случае у ребенка травмируется психика". По словам отца, 15-летняя сестра девочки-боксера, Анжа, недавно выступила на чемпионате мира по кунг-фу среди взрослых, проходившем в России. Несмотря на то, что до этого у девочки не было даже любительских боев, она стала бронзовым призером чемпионата. Как отмечает издание, у всех детей Руслана Садвакасова очень необычные имена: дочерей зовут Аделаида, Хатшэпсут, Селявира, Анжа, а сына - Айнзи Макасий. Если девочек назвали в честь древних богинь, то мальчик получил имя в честь одной японской народности.      
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