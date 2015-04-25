Девочка-боксер из Павлодара вновь появилась на YouTube

8-летняя девочка-боксер из Павлодара удивила пользователей YouTube впечатляющей боксерской техникой, сообщает "Экспресс-К". Фото с сайта Tengrinews.kz Два года назад мир впервые познакомился с Эвникой Садвакасовой. Тогда ей было всего пять лет, но видеоролик "Самая быстрая девочка из Казахстана" с ее отменной техникой, реакцией и скоростью набрал почти три миллиона просмотров. 17 апреля отец Эвники Садвакасовой выложил в Сеть очередное видео. В новом ролике 8-летняя девочка-боксер по-прежнему демонстрирует свою феноменальную технику "Эксперты считают, что арсенал ударов Эвники богаче, чем у не