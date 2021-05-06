Девушка спрыгнула с моста в Уральске

Таким образом она пыталась покончить с собой, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" Инцидент произошел 5 мая около 19.00 в городском парке культуры и отдыха. По информации пресс-службы департамента полиции ЗКО, 20-летняя девушка пыталась покончить с собой и спрыгнула с висячего пешеходного моста. – На место вызвали спасателей, которые вытащили ее из воды. По данному факту начато уголовное дело по статье 105 УК РК "Доведение до самоубийства", - сообщили в полиции. В пресс-службе управления здравоохранения ЗКО сообщили, что вызов поступил в 19.07. Девушку