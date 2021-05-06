Все города
Выберите город
Все города Астана Аксай Актау Актобе Алматы Атырау Уральск
Әділет партиясы баннер
Информационное сообщение
  • Курсы предоставлены Национальный банк Казахстана
  • $ 491,37 ₸
  • 570,48 ₸
  • 6,78 ₸
  • Уральск

Меню

© Mgorod News 2016 - 2026

Социум

Девушка спрыгнула с моста в Уральске

Таким образом она пыталась покончить с собой, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" Инцидент произошел 5 мая около 19.00 в городском парке культуры и отдыха. По информации пресс-службы департамента полиции ЗКО, 20-летняя девушка пыталась покончить с собой и спрыгнула с висячего пешеходного моста. – На место вызвали спасателей, которые вытащили ее из воды. По данному факту начато уголовное дело по статье 105 УК РК "Доведение до самоубийства", - сообщили в полиции. В пресс-службе управления здравоохранения ЗКО сообщили, что вызов поступил в 19.07. Девушку
Арайлым Усербаева
Девушка спрыгнула с моста в Уральске
Таким образом она пыталась покончить с собой, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Девушка спрыгнула с моста в Уральске
Девушка спрыгнула с моста в Уральске
Иллюстративное фото из архива "МГ" Инцидент произошел 5 мая около 19.00 в городском парке культуры и отдыха. По информации пресс-службы департамента полиции ЗКО, 20-летняя девушка пыталась покончить с собой и спрыгнула с висячего пешеходного моста. – На место вызвали спасателей, которые вытащили ее из воды. По данному факту начато уголовное дело по статье 105 УК РК "Доведение до самоубийства", - сообщили в полиции. В пресс-службе управления здравоохранения ЗКО сообщили, что вызов поступил в 19.07. Девушку удалось спасти. Предварительно ей был выставлен диагноз - сотрясение головного мозга и закрытая травма живота. Девушку доставили в хирургическое отделение областной многопрофильной больницы. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.  
суицид мост девушка

Читайте также

Новости партнёров

Главный баннер --> after article