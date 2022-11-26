Девять автобусных маршрутов изменили движение из-за аварии на коллекторе в Уральске

Авария произошла на канализационном коллекторе, передает портал "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" По данным пресс-службы акимата Уральска, из-за аварии на канализационном коллекторе Д-700мм на пересечении проспекта Абулхаир хана и улицы С.Тюленина, с 26 по 28 ноября будет перекрыто движение транспорта по проспекту Абулхаир хана от ул.У.Громовой до ул.Мирзояна. - Общественный транспорт №1, 5, 6, 13, 19, 20, 22, 35, 38 будут ходить по ул.У.Громовой-К.Михановой-ул.Гастелло на проспект Абулхаир хана и дальше по своим маршрутам. Приносим извинения за временные неудобства, - сообщили в