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Происшествия Социум

Девять автобусных маршрутов изменили движение из-за аварии на коллекторе в Уральске

Авария произошла на канализационном коллекторе, передает портал "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" По данным пресс-службы акимата Уральска, из-за аварии на канализационном коллекторе Д-700мм на пересечении проспекта Абулхаир хана и улицы С.Тюленина, с 26 по 28 ноября будет перекрыто движение транспорта по проспекту Абулхаир хана от ул.У.Громовой до ул.Мирзояна. - Общественный транспорт №1, 5, 6, 13, 19, 20, 22, 35, 38 будут ходить по ул.У.Громовой-К.Михановой-ул.Гастелло на проспект Абулхаир хана и дальше по своим маршрутам. Приносим извинения за временные неудобства, - сообщили в
Дана Рахметова
Девять автобусных маршрутов изменили движение из-за аварии на коллекторе в Уральске
Авария произошла на канализационном коллекторе, передает портал "Мой ГОРОД". 
Сколько продлится ремонт дороги по проспекту Абулхаир хана в Уральске
Сколько продлится ремонт дороги по проспекту Абулхаир хана в Уральске
Иллюстративное фото из архива "МГ" По данным пресс-службы акимата Уральска, из-за аварии на канализационном коллекторе Д-700мм на пересечении проспекта Абулхаир хана и улицы С.Тюленина, с 26 по 28 ноября будет перекрыто движение транспорта по проспекту Абулхаир хана от ул.У.Громовой до ул.Мирзояна.
- Общественный транспорт №1, 5, 6, 13, 19, 20, 22, 35, 38 будут ходить по ул.У.Громовой-К.Михановой-ул.Гастелло на проспект Абулхаир хана и дальше по своим маршрутам. Приносим извинения за временные неудобства, - сообщили в акимате.
Напомним, в Уральске помимо линий электропередач и автомобильных дорог, в аварийном состоянии находятся канализационные коллекторы, колодцы и водопроводные сети. В Уральске практически каждую неделю происходят аварии, которые приводят с отключениям водоснабжения целых микрорайонов.  
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