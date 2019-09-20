В настоящее время в отношении подозреваемой проводится комплексная судебная психолого-психиатрическая экспертиза, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".   12 декабря 2018 года в Уральске скончалась 5-летняя девочка. Тогда же бабушка девочки рассказала, что вскрытие показало, что девочку якобы задушили. Под подозрение в убийстве попала ее мать. В полиции ЗКО сообщили, что по данному факту было начато досудебное расследование по статье 99 УК РК "Убийство", подозреваемая была задержана и водворена в ИВС. Бабушка девочки сообщила, что ребенок неделю болел и не ходил в школу. В тот день утром она ушла на работу, дома остались дочь с внучкой. Потом ей позвонила дочь и сказала, что внучке плохо, что она упала в обморок и у неё начались судороги. Бабушка на такси приехала домой, но девочка уже умерла. В пресс-службе управления здравоохранения ЗКО отметили, что у ребенка была остановка дыхания. Смерть наступила до приезда скорой помощи. В департаменте полиции ЗКО рассказали, что следственным управлением ДП ЗКО до сих пор расследуется уголовное дело по факту убийства малолетней девочки. - В настоящее время в отношении подозреваемой проводится комплексная судебная психолого-психиатрическая экспертиза, - пояснили в ведомстве. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.