Почти 9 тысяч человек в этом году получат работу в рамках «Дорожной карты занятости» в Западно-Казахстанской области. Строительство школы затягивается в ЗКО По статистике, за 1 квартал уровень безработицы в регионе составил около 5%. Но в органах соцзащиты ожидают, что эта цифра в итогах полугодия, с поправками на карантин, будет больше. На какие объекты направляются безработные, сообщает «Хабар 24». 18 из 24 рабочих, строящих спортзал для школы имени Алмы Оразбаевой в Жанибеке, направлены сюда центром занятости. До зимы им предстоит построить и полностью оснастить спортзал площадью 600 квадратов. - Без работы не сидим, летом много строящихся объектов. Нас направляют из центра занятости. Я плотник, зарплата хорошая, - говорит рабочий Куаныш Ташпенов. - У нас идут подготовительные работы, разработка грунта, затем армировка, подготовка опалубки. Также подводим инженерные коммуникации, электроснабжение, водоснабжение. Будут раздевалки, туалеты, душевые предусмотрены, котельная будет своя, - сообщил начальник участка Владимир Чурзин. А в селе Жаксыбай средства по карте занятости направили на полный капремонт самого здания школы. Полностью заменят кровлю, коммуникации, всю внутреннюю отделку. - 5 мая мы приступили к ремонту школы, завершить работы должны к первому сентября. Но думаю, что в середине августа уже всё будет готово, стройматериалы полностью уже привезли, - рассказал бригадир строительного участка Берик Алдабергенов. - По нашему району в этом году по программе занятости 2020 реализуется 5 инвестпроектов, инфраструктурных проектов. На данный момент создано 193 рабочих места, - пояснил директор Центра занятости населения Жанибекского района Мейрамбек Ибатов. В целом в областную карту занятости вошли около 200 проектов. Это ремонт социальных объектов, благоустройство сел, строительство дорог и коммуникаций. Стоимость работ – свыше 35 млрд тенге.