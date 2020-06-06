Разведение птицы считается самым популярным и эффективным видом сельского хозяйства. Это отличный вариант для молодых Предпринимателей, потому как спрос на продукцию всегда есть. - Я получил государственную поддержку - грант в размере 200 тысяч тенге. На эти средства купил цыплят кур, гусей и уток. Занятие птицеводством я считаю выгодным. Например, в день я собираю по 20-30 яиц. Потом их продаю. Окупаются и корма для птиц. В месяц где-то по два-три мешка покупаю. В дальнейшем буду увеличивать количество своих птиц, - рассказал предприниматель Мержан Байзенов. Многие занимаются разведением птицы уже долгие годы. Семья Хисметовых выращивает индюков уже 6 лет. - Каждый год мы продаем цыплят индюков. На вырученные средства покупаем все необходимое для хозяйства. Занимаемся этим делом достаточно давно. Приобрели определенные навыки в разведении индеек. Можно сказать не сложно. В планах довести количество индюков до тысячи, - пояснил Алпамыс Хисметов. В центре Занятости района отмечают, что сейчас сельчане очень заинтересованы в открытии своего дела и программа разведения птиц активно реализуется. - Открытие своего дела В рамках государственной программы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства «Еңбек» активно реализуется в Казталовском районе. В Талдыкудыкском сельском округе успешно занимаются птицеводством двое сельчан. Это в первую очередь способствует созданию новых рабочих мест и росту благосостояния сельского населения, - пояснила специалист районного центра Занятости Гульнур Жиенбаева. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.