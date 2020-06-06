Иллюстративное фото из архива "МГ" По данным телеграм-канала МВК по нераспространению COVID-19, ранее Министерством здравоохранения на ежедневной основе велась статистика по случаям заболевания коронавирусной инфекцией. В данной статистике учитывались случаи симптомных и без клинических проявлений болезни COVID-19 (бессимптомные носители). С сегодняшнего дня на всех официальных источниках в данных по заболеванию коронавирусной инфекцией будут отдельно отражаться симптомные носители и отдельно носители без клинических проявлений болезни COVID-19 (бессимптомные носители). - Данная практика является международной и используется в разных странах. Разделение проводится для того, чтобы отражать ситуацию по количеству больных, которым требуется проведение симптоматического лечения. Кроме того, люди без клинических проявлений болезни COVID-19 представляют большую эпидемиологическую угрозу для окружающих, - говорится в телеграм-канале.В ЗКО зарегистрировано 8 случаев заражения коронавирусной инфекцией с симптомами. У 5 пациентов были отобраны лабораторные анализы в связи с контактом с ранее выявленными больными, у одного человека были взяты пробы на анализы с профилактической целью в связи с приездом с месторождения Тенгиз Атырауской области, а у двух по эпидпоказаниям. 5 пациентов являются жителями г.Уральск, а остальные - Акжаикского, Теректинского районов и района Байтерек. По результатам диагностического исследования ПЦР у всех был уточнен диагноз COVID-19, госпитализированы в инфекционный стационар. Выявлены лица, контактировавшие с больными, взяты под медицинское наблюдение. По состоянию на 5 июня в области выявлено 784 человек с инфекцией COVID-19, из них выздоровели 353 человека.Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.